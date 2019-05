Gedenken an Stadtrat Waibel

Vier Tage nach dem Trauergottesdienst in der Erlöserkirche hat der Bezirksbeirat des Stadtteils Seckenheim seines früheren Vorsitzenden Ralph Waibel (Bild) gedacht. Der SPD-Stadtrat war am 5. Mai im Alter von 65 Jahren verstorben. Zu seinen Ehren erhoben sich Mandatsträger und Besucher zu Beginn der jüngsten Sitzung im Saal des Siedlerheims zu einer Gedenkminute von den Plätzen.

„Es ist ein seltsames Gefühl, diese Sitzung hier heute zu leiten“, bekannte CDU-Stadtrat Nikolas Löbel: „Denn auch wenn ich dies immer gerne getan habe, so bin ich mir jetzt dennoch bewusst, dass dies heute Abend nur der Fall ist, weil Ralph Waibel nicht mehr unter uns ist.“

Löbel würdigte Waibel als „leidenschaftlichen Seckenheimer“, der in all seinen Funktionen „anerkannt und respektiert“ gewesen sei: als Vorsitzender des SV und des SPD-Ortsvereins, als früherer Bezirksbeirat und als Stadtrat. „Ich selbst verliere einen geschätzten Kollegen und wir alle einen tollen Menschen, als der er uns für immer in Erinnerung bleiben wird.“ -tin (Bild: Groß)

