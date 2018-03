Geld für wertvolles Angebot

Anzeige

Einen Scheck in Höhe von 600 Euro haben die kfd-Frauen aus Seckenheim an Arnica Schäfer vom ökumenischen Kinder- und Jugendhospizdienst Clara übergeben. Das Geld ist der Erlös der Kollekten bei den monatlichen Frauengottesdiensten der Kfd, zu denen sich die Frauen immer am letzten Mittwoch des Monats treffen.

Vorbereitet werden diese Gottesdienste von Ursula Bozzer und Ursula Morano sowie ihrem Vorbereitungsteam. In den Gottesdiensten geht es immer um Frauenthemen. Ein Mal im Jahr treffen sich die Frauen dann nach dem Gottesdienst zu einem Frühstück, in dessen Rahmen die Spendenübergabe stattfindet. Im Allgemeinen hält Pfarrer Markus Miles die Gottesdienste, dieses Mal aber war es Pfarrer Klaus Schäfer vorbehalten, der sich auch beim anschließenden Frühstück sichtlich wohlfühlte. Das Thema des Gottesdienstes befasst sich mit den verschiedenen Talenten.

Jährlicher Wechsel

Das Geld aus den Kollekten wird immer karitativen oder wohltätigen Zwecken zugeführt. „Wir haben inzwischen eine ganze Reihe an Einrichtungen, die wir im jährlichen Wechsel immer wieder gerne bedenken“, so Ursula Bozzer. Dieses Mal nun war erstmals der ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst Clara an der Reihe.