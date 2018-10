Gemeinsam in der Natur

Auf zum fröhlichen Wandern. © Trinkaus

Es ist der zweite Sonntag im Oktober, an dem seit 1987 der Seckenheimer Wandertag meist im hiesigen Dosenwald über rund zehn Kilometer abläuft, von der IG koordiniert. Und immer wird der Erlös aus Startgeld und Eintopfessen einem sinnvollen lokalen Zweck übergeben. Diesmal profitiert der Förderverein Friedhof.

Deshalb sind auch zahlreiche Mitglieder dieses Fördervereins am Start, bei dem Ulrike Bühler und Nicole Kreusel vom IG-Vorstand all jenen danken, die den Wandertag so treu begleiten und fördern. Gut 250 Wanderfreunde sind auf der Strecke im weiten Bogen zum Kalvarienberg und zurück zum Schützenhaus.

Die Schützen öffneten ihre Bogenhalle zum ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrer Helmut Krüger, Diakon Winfried Trinkaus und Nicole Kreusel (IG) halten. Doch die Schützen tun in herbstlich dekorierter Halle noch mehr, sorgen dafür, dass die Wanderer einen deftigen Eintopf mit Würstchen genießen.

SG-Chef Steffen Scherneck kann sich dabei auf die Unterstützung der Mitglieder stützen, auch SG-Ehrenvorstand Lothar Boos steht in der Küche. Alle helfen mit, schließlich gibt es auch noch Kaffee und Wandertagskuchen, eigens von engagierten Schützenfrauen gebacken. hat

