Gemeinsame Eucharistiefeier

Die Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, bestehend aus den katholischen Gemeinden in Neckarhausen, Friedrichsfeld, Edingen und Seckenheim, lädt am Gründonnerstag, 18. April, zur gemeinsamen Feier ein. Die Eucharistiefeier wird durch die Waschung der Füße einiger Mitglieder des Pfarrgemeinderats sowie die Kommunion unter beiderlei Gestalten eine besondere Prägung erfahren. Beginn des durch einen Projektchor der Seelsorgeeinheit mitgestalteten Gottesdienstes in St. Aegidius, Seckenheim, ist um 19 Uhr. Markus Miles ist Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin und stellvertretender Dekan. hat

