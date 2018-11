Generation 50 plus rockt den Palü-Keller

Wer den Sound verschiedener Generationen von Popmusik erleben wollte, der war im Keller der Palü-Kleinkunstbühne diesmal genau richtig. Der lange Abend präsentierte Rockbands, deren Besetzung sich durch fortgeschrittenes Jugendalter auszeichnete, eine Gastgruppe trat auf und dazu gab es noch eine Dozentenband der Mannheimer Popmusikschule. Vorgestellt wurden die aktuellen Bandprojekte mit Songs aus dem jeweiligen Repertoire, insofern war ein abwechslungsreicher Abend zu erwarten und das wurde er auch.

Der Palü-Musikkeller ist brechend voll, als Raffael Lewczuk, zusammen mit David Becker Dozent an der Mannheimer Popmusikschule aktiv, erläutert, was es mit der „Mannheimer Rakete“ auf sich hat. Die beiden Absolventen der Popakademie haben ihre Popmusikschule 50plus so getauft. „Wir richten unser Angebot an alle Musikbegeisterten, die älter als 50 Jahre sind und in einer Band musizieren wollen.“, so Lewczuk. Dieses Angebot wird ganz offenbar angenommen, denn es kann sich hören lassen, was die Freizeitmusiker, die teilweise erstmals, und nicht ohne Nervosität, auf einer Bühne stehen, so von sich gaben. Mit E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug und natürlich viel Gesang geht es ans Werk, wobei deutlich wird, dass die Popmusikschule das Augenmerk auf Popmusik unterschiedlicher Stilrichtungen legt. „Wir orientieren uns schon an der Musik der Beatles und Stones, entscheiden aber jeweils zusammen mit der Gruppe, in welche Richtung es gehen soll“, fügt David Becker an.

Und es geht in Richtung Rock, etwa mit den fünf Damen der Band „Volljährig“. Gegründet nach einem Schnupperworkshop mit drei Teilnehmerinnen, dann kam eine Verstärkung am Schlagzeug und nach wenigen Wochen eine weitere Musikerin, mit Kenntnissen an Gitarre und Keyboard, hinzu. Die Besonderheit der Frauenband ist die Mischung aus erfahrenen Musikerinnen und Damen, die ihr Instrument erst seit vier Monaten erlernen. Klar, dass da eine gewisse Nervosität mitrockt, aber bei „What´s Up“ von 4 Non Blondes oder „This Is The Life“ von Amy McDonald ist rasch klar, dass der Palü-Keller voller Begeisterung mitgeht und mitsingt.

Seit Sommerbeginn zusammen

Beste Noten kassieren auch die Fünf im Quadrat. Die Band fand sich am Sommerbeginn zusammen, wobei einige Bandmitglieder schon davor Instrumente spielten, aber gemeinsam in einer Rockband, das wird im Palü-Keller erstmals ausprobiert und es klappt gut und es klingt gut. Grund dafür ist auch, dass die Gruppe, die ohne Bass begann, seit Oktober eine Bassistin in ihren Reihen hat. Für den Abend im Palü hat man „Apache” von The Shadows, „In My Place” von Coldplay und „Sweethome Alabama” von Lynyrd Skynyrd einstudiert, da wird kräftig mitgesungen.

Gastband des Abends ist Störfaktor i. Da geht es schon gelassener zu, denn die Band übt seit drei Jahren unter der Leitung von David Becker an der Städtischen Musikschule Mannheim. Aus dem Kurs „Elementare Musik fur SeniorInnen“ entwickelt, wird wöchentlich geprobt und es werden als Premiere mit „Mal wieder“, „Klick Klack“ und „Die Datschkapp“ im Palü Eigenkompositionen erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert, mit zwei Stimmen, von rockigen bis sanften Tönen.

Dass sie nicht nur Musik vermitteln, sondern auch selber begeisterte Rocker sind, zeigen die Dozenten David Becker und Raffael Lewczuk. Sie haben eigens für den Palü-Abend abwechslungsreiche Arrangements zusammengestellt und überzeugen mit diesen, unterstützt von weiteren Profis, darunter der in Seckenheim bestens bekannte Adrian Lewczuk.

Beste Unterhaltung

Hier kommen ausgedehnte Soli und gefühlvolle Songs zum Tragen, wie „Stratus” von Billy Cobham, „Just Give Me A Reason” von Pink oder „Can´t Stop The Feeling” durch Justin Timberlake bekannt geworden. Ob Profis, Anfänger oder Freizeitmusiker, die Popmusikschule „Mannheimer Rakete 50plus“ rockt an diesem langen Abend den Palü-Keller, das macht den Popfreuden trotz der Enge großen Spaß und bietet ganz einfach beste Unterhaltung.

