Geparktes Auto beschädigt

Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro hat ein noch unbekannter Autofahrer in Seckenheim an einem in der Zähringer Straße geparkten VW Golf hinterlassen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde der Wagen vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Geparkt war der Golf in Höhe des Anwesens Nummer 78 in der Zeit zwischen Montagabend, ungefähr 21.15 Uhr, und Dienstag, 18.15 Uhr. Der Verursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und entfernte sich unerlaubt, so dass die Polizei wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/930 50, in Verbindung zu setzen. pol/agö