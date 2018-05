„Gewalt ist keine Lösung“

Anzeige

Schifferkinder mit im Boot

Das Schifferkinderheim umrahmt schon seit etlichen Jahren die Kundgebung. Und auch in diesem Jahr freute sich Heimleiter Ralph Waibel darüber, dass ein Jugendlicher die Erklärung vorlas, in der aufgefordert wird, Gesellschaft miteinander und nicht gegeneinander zu gestalten. Das solle von gegenseitigem Respekt getragen werden. Extremismus und Gewalt seien abzulehnen, schließlich gehe es darum, jedem Menschen guten Willens ein lebenswertes Umfeld zu ermöglichen, das Raum lasse sich in gegenseitiger Verantwortung frei zu entfalten.

Weitsicht gezeigt

Kundgebung und Erklärung, so waren sich alle Anwesenden einig, sind nach wie vor aktuell. „Über die damalige Weitsicht der Interessengemeinschaft kann man stolz sein“, fasste es Zink zusammen und bedankte sich bei allen Teilnehmern, die sich mit ihrer Anwesenheit in den Dienst der gute Sache stellen und damit für Frieden eintreten. An der Kundgebung nahmen auch Vertreter der Politiker teil. Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel, Stadträtin Marianne Seitz sowie die Bezirksbeiräte Evi Korta-Petry, Edith Hufnagel und Günther Lohse wollen auch für Demokratie und Gerechtigkeit vor Ort eintreten. sane

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018