Anlässlich ihres 80. Geburtstages wurde die langjährige Vereinsvorsitzende Gisela Volz zum Ehrenmitglied ernannt. Gisela Volz leitete den Ortsverein 25 Jahre und freute sich über die Auszeichnung, auch wenn ihre aktive Zeit bereits einige Jahre zurückliegt.

Sigrid Thurecht gab Einblicke in Termine und Aktivitäten der Gymnastikabteilung. Jeden Dienstag treffen sich die Damen zur Präventionsgymnastik zwischen 18 und 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Auch hier seien weitere Teilnehmerinnen willkommen, so die Leiterin. Schatzmeisterin Inge Baier-Freud legte einen umfangreichen Kassenbericht vor. Sigrid Thurecht bestätigte die ordnungsgemäße Buchführung und führte die einstimmige Entlastung des Vorstandes herbei.

Revisorin gewählt

Als neue Revisorin wurde Elfriede Mündel für zwei Jahre gewählt, die mit Marianne Seitz im nächsten Jahr die Kasse prüft. Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends zum Thema „Wie‘s früher war“ mit Doris Volz und Erich Karl überging, wurden noch die nächsten Termine bekannt gegeben.

Am 12. April stehen Entspannungstechniken auf dem Programm, am 2. Mai gibt es eine Lesung von Ulrike Siegel und am 7. Juni einen heiteren Vortragsabend mit Gedichten von Heinz Erhardt. Von 13. bis 16. September fahren die Landfrauen ins Ruhrgebiet. Einladungen und weitere Informationen gibt es zu gegebener Zeit oder können bei Karin Michl unter 0178/ 4 88 14 16 erfragt werden. sane

Samstag, 31.03.2018