Bettina Schlenkrich hat unter ihrem Komponistennamen Bettina M. Bene abermals ein Werk moderner Kirchenmusik zu Papier gebracht. Die Kindermesse „Du und Wir“, vor Jahresfrist von den Marbacher Sängerknaben uraufgeführt, wurde jetzt auch in ihrer Heimatgemeinde vorgestellt.

Aufgeführt wurde die musikalische Feier im Garten des Schifferkinderheims als offener ökumenischer Open-Air-Gottesdienst. „Du und Wir“, so lautet der Titel der ökumenischen Kindermesse, die sie für Menschen ab acht Jahren geschrieben hat. Zu den Liedern zum Eingang und den meistens auch als Bestandteil einer musikalischen Messe verwendeten Kyrie, Gloria, Credo und Sanctus kam noch das Halleluja vor der Lesung aus dem Evangelium und jeweils ein Lied zur Gabenbereitung, zum Pater noster, zum Friedensgruß, zur Kommunion und ein Danklied zum Abschluss hinzu.

Die Pfarrer Helmut Krüger (Erlösergemeinde) und Markus Miles (St. Aegidiusgemeinde) beließen es trotz der insgesamt also elf Lieder nicht bei verbindenden Worten. Sie riefen mehrfach dazu auf, als Mensch ganz bewusst anzunehmen, dass „Glauben beginnt, wo Beweise enden“, so Krüger, und aus diesem Glauben an die Güte Gottes im eigenen Umfeld dem Frieden zu dienen und so die Welt weiter wachsen zu lassen im Vertrauen darauf, „dass du in deiner Liebe uns Vater und Mutter bist“, so Miles.

Projektchor gegründet

Bettina Schlenkrich hatte gemeinsam mit dem Schifferkinderheim das Unterfangen einer Seckenheimer Aufführung vor einigen Monaten gestartet. Es wurde ein Projektchor auf die Beine gestellt, der letztlich mit Kindern aus der diakonischen Einrichtung, aus den katholischen und evangelischen Pfarreien und aus umliegenden Gemeinden bestückt war. Begleitet wurde der ein Dutzend Sänger umfassende Chor von Mitgliedern der Band „sorgente viva" und unterstützt von den Solisten Christina Bortloff, B. Free, der Flötistin Katharina Ley sowie der Erziehungsleiterin des Schifferkinderheims Anja Graf. Sie lud auch im Anschluss an die mit viel Beifall bedachte Aufführung Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien sowie etliche interessierte Menschen noch zu Gesprächen und einen frischen Umtrunk ins relativ kühle Schifferkinderheim ein.

