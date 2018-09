Gospelchor singt im Gottesdienst

Am Sonntag, 9. September, feiert die katholische Pfarrei in Seckenheim das Patrozinium des Hl. Aegidius – und zwar mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von dem Gospelchor Preacherman’s Friends. Der Mannheimer Gospelchor ist im Rhein-Neckar-Raum schon lange kein Geheimtipp mehr. Im Jahr 2016 feierten die rund 40 Sängerinnen und Sänger Jubiläum: Seit 20 Jahren begeistern Preacherman’s Friends – unter der Leitung von Stefan Groß – ihr Publikum mit einem vielfältigen Programm und reißen die Zuhörer regelmäßig von den Kirchenbänken.

Abwechslungsreiche Mischung

Das Repertoire der Mannheimer umfasst eine abwechslungsreiche Mischung aus traditionellen und modernen Gospels, in denen auch Pop-, Samba- und Hip-Hop-Elemente zu finden sind. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt das Team des Café Catze in die Räume in der Stengelstraße 3 ein. red

