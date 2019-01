„Grohe Gerda“ ist heute die Älteste

Wenn der Siedlerverein Suebenheim zu einer Veranstaltung einlädt, so kommen immer zahlreiche Mitglieder und Gäste. So war es auch beim Neujahrsempfang im Siedlerheim, wenngleich noch weitere Besucher Platz gehabt hätten. Vereinschef Hermann Krauß begrüßte Mitglieder und Freunde des Vereins und nutzte die Gelegenheit, seinen Vorstandskollegen und dem Helferteam für deren Engagement zu danken. Denn schließlich sei es der Verdienst der zahlreichen Helfern, dass sich die Gäste in Suebenheims guter Stube wohlfühlten.

Schnell Diskussion entfacht

Die Neujahrsansprache sollte in diesem Jahr Dagmar Hinterberger übernehmen. Die Leiterin des Horst-Schroff SeniorenPflegeZentrum sagte spontan zu. Doch als sie ihre Rede vorbereiten und sich über Suebenheim und den Siedlerverein informieren wollte, kam ihr die Idee, andere über die Historie der Siedlung zu Wort kommen zu lassen. Erfreut nahm sie zur Kenntnis, dass es gleich Wortmeldungen gab und sich schnelle eine Diskussion unter den Gästen entfachte.

Als einer der ältesten Siedlinger ergriff Bäckermeister Edgar Seitz das Wort und erklärte, dass Suebenheim nach dem Reichsheimstättengesetz von 1920 in den 30er Jahren als Arbeitersiedlung errichtet wurde. Er erinnerte daran, dass jedes Haus gleichmäßig gebaut und nach Fertigstellung verlost wurde. Die Siedlung, einst Sozialwohnungen, war in Seckenheim nicht anerkannt, das bestätigte auch Gerda Linnebach. Die 1928 geborene „Grohe Gerda“, wie sie gerne noch nach ihrem Mädchennamen genannt wird, zog als Sechsjährige mit ihren Eltern in die Siedlung und ist heute die älteste Bewohnerin Suebenheims. Aus der Arbeitersiedlung von einst ist längst eine begehrte Wohngegend geworden.

Geschichten aus seiner Jugend konnte auch Zabbe-Präsiden Andreas Eder erzählen, der als Kind oft bei seiner Uroma in Suebenheim war. Wie viele andere erwähnte er dabei auch gerne das Wäldchen, in dem Streiterein zwischen Seckenheimern und Siedlingern ausgetragen wurden. Eder und sein Stellvertreter Andreas Schubert waren mit einer Abordnung der lokalen Fasnachtsabteilung und der Lieblichkeit zum Empfang des Siedler gekommen. Auch Sandra II. „von Zins und Kredit“ hat Wurzeln in Suebenheim. So war es nicht verwunderlich, dass sie besonders herzlich im Siedlerheim willkommen geheißen wurde, als sie ihr Motto vortrug. sane

