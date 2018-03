Großartige Musik erfreut die Zuhörer

Anzeige

Musikdirektor Walter Muth erfreute die zahlreichen Besucher eines Konzerts in der St. Aegidiuskirche zu Seckenheim durch sein versiertes Spiel auf der neuen Seifert-Orgel. Muth hatte indes nicht nur sein ausgezeichnetes Orgelspiel mitgebracht, er leitete auch die Chorgemeinschaft der singenden Männer des MGV 1859 und des GV Germania 1897, beide aus Neckarhausen.

Initiativen austauschen

Der große Männerchor stellte sieben Chorwerke vor, darunter a cappella das besonders gelungene „All my sins been taken away“ von Robert Townsend. Zum Konzert hatte Mannheims stellvertretender Dekan, Pfarrer Markus Miles, nicht nur Gäste und Chor, sondern auch die Idee begrüßt, entsprechend der katholischen Seelsorgeeinheit, bestehend aus dem Pfarrgemeinden Friedrichsfeld, Edingen, Seckenheim und Neckarhausen, untereinander Initiativen auszutauschen.

Zwischen den Orgelwerken, zum Auftakt war aus der ersten Orgelsonate von Alexandre Guillmant das Introduktion et Allegro zu hören, trat auch der gemischte Chor „Germania Rocks“ auf. Die drei ausgewählten Lieder „Have a nice day“, „Soon and very soon“ sowie das irische Segenslied wurden mit viel Engagement vorgetragen. Walter Muth lies dann von Johann Sebastian Bach das zur klassischen Standardliteratur zählende Meisterwerk Präludium und Fuge a-mol (BWV 543) erklingen. Muth beeindruckte dabei durch sein ausgewogenes Musizieren, das der dominierenden Monumentalität vielfältige Farben gegenüberstellte.