Große menschliche Nähe trotz Abstand und Maske

Die zehn Kindertagesstätten in Seckenheim und Suebenheim konnten sich jetzt – natürlich mit dem gebotenen Abstand – zu einem höchst erfreulichen Termin treffen. Bevor das evangelische Gemeindehaus zur Baustelle wird, begrüßte der Hausherr, Pfarrer Helmut Krüger, nicht nur seinen katholischen Amtsbruder Markus Miles, sondern auch zahlreiche Kita-Vertreter und natürlich vor allem Salvatore Jaci – „einen Mann, dem lokale Verbundenheit besonders am Herzen liegt.“

Jaci, Obermeister der Frisörinnung Mannheim, feierte gerade noch von der Corona-Krise das 40-jährige Bestehen seines Salons an der Seckenheimer Hauptstraße. Zugleich markierte dies die Geschäftsübergabe an seine Nachfolgerin, der er als nun eigenständiger Herrenfrisör mit Rat und Tat zur Seite steht.

Es waren einige hundert Kunden und Freunde, die sich vor mehr als einem halben Jahr mit Pauken und Trompeten auf Einladung und Kosten des Frisörmeisters an mediterranen Speisen und Getränken labten. Und da Jaci damals ausdrücklich auf Geschenke verzichtet hatte, gaben die Gäste gerne einen Obolus in die Spendenbox. Bald danach legte Corona alles lahm, und so musste einige Zeit ins Land gehen, ehe man die zehn Kindertageseinrichtungen auf einen Termin mit Abstand und Masken zusammenbringen konnte.

Es sei für ihn selbstverständlich gewesen, zu seinem Jubiläum an die Kinder zu denken, „denn sie sind unsere Zukunft“, betonte Jaci, der auch Träger des Seckenheimer Blümmel-Ordens ist. Und so verteilte er jeweils 510 Euro an jede der Einrichtungen von Adalbert bis Zähringer Straße, also insgesamt stattliche 5100 Euro.

Dafür gab es bei den Beschenkten nicht nur freudige Gesichter und herzliche Dankesworte. Auch viele bunte Plakate und Briefe sowie anhaltender Beifall und Lob, auch von beiden Geistlichen, begleiteten die trotz Abstand fröhliche Übergabe.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020