Grundschulfest am Inneren Heckweg

Am Freitag, 28. Juni, findet von 15 bis 18.30 Uhr rund um die Grundschule „Süd“, am Innerern Heckweg 3, in Seckenheim ein Schulfest statt. Zur Eröffnung um 15 Uhr treten die beiden Schulchöre auf, und die Zumba-AG leistet einen Programmbeitrag. Dann wird das neue Klettergerüst eingeweiht. Ansonsten lautet das Motto „Der Ball ist rund“.

Vielfältige Aktivitäten werden im Schulhaus, auf dem Schulhof und in der Richard-Möll-Halle angeboten. Außerdem warten kulinarische Köstlichkeiten auf die Besucher. Mit diesem Fest startet das „Seckenheimer Festwochenende“, das am nächsten Tag mit dem Straßenfest fortgesetzt wird. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.06.2019