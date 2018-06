Guido Buchwald als Stargast

Anzeige

Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte Moderatorin Heike Warlich-Zink die Gäste, die sich nun überall in den Domizilen der einzelnen Vereine und Organisationen zum Mittagessen einfanden. Unterdessen traten Hans Heiser und Christian Schimanski in Aktion. Beide sind als „2relax“ bekannt und beliebt für ihre brillanten Interpretationen der klassischen Gitarrenhits der 60er und 70er Jahre.

Während nun immer mehr Gäste sich über die familiären Preise beim Mittagstisch freuten, bereiteten sich die Akteure der TSG Seckenheim auf ihren Auftritt vor. Die jugendlichen Sportlerinnen der TSG begeisterten unter den Vorstandsaugen von Regina Kasper und Karten Bönisch mit ihren Zumba-Vorführungen, für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Auch das Rope-Skipping-Team der TSG, das sich für die Weltmeisterschaften in Shanghai qualifiziert hat und noch Unterstützer sucht, beeindruckte mit Seilspringen in Perfektion. Dahinter musste sich aber die Showakrobatik der sechs Turnerinnen der TSG, die miteinander selbst den Tanz einstudiert hatten, nicht verstecken. Auch ihre Show wurde von den Gästen heftig beklatscht.

Auf dem Programm stand auch wiederum, und das hat Tradition, eine Vorführung des Kinderladens Seebärchen. Zahlreich waren die Besucher, die vor der Festbühne viel Vergnügen und tolle Leistungen erlebten, während sich eine graue Wolkendecke drohend aufbaute, aber es blieb trocken.

Wer nicht unmittelbar an der Bühne auf das Unterhaltungsprogramm wartete, der konnte sich in die Straßenfestmeile begeben und an den Flohmarktständen stöbern, sich Kunsthandwerk anschauen, beim Heimatmuseum schöne alte Sachen erstehen oder an der Tombola teilnehmen. Schließlich hatte die IG noch eine große Verlosung inszeniert, die vor dem WM-Länderspiel durchgeführt wurde.

Auch wenn die Fußball-Weltmeisterschaft wohl insgesamt den Sonntag etwas früher beendete als üblich, es war ein wiederum sehr gelungenes, großartiges Straßenfest, das als weitere wichtige Seckenheimer Gemeinschaftsleistung in die lokale Geschichte eingehen darf, in eindrucksvoller und friedlicher Manier.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.06.2018