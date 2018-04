Gute Nachwuchsarbeit ist den Zabbe wichtig

Anzeige

Die Bedeutung der Nachwuchsarbeit in Gesangvereinen wird landauf und landab diskutiert. Beim Sängerbund 1865 Seckenheim gibt es da mindestens seit drei Jahrzehnten einen Ansatz, der indes entwicklungsfähig ist. Was Dietrich Edinger mit dem Kinder- und Jugendchor begonnen und vor 20 Jahren an Antje Geiter übertragen hat, das wurde von ihr diversifiziert fortgeschrieben, im Musikgarten, beginnend im Babyalter, über den Kinderchor „Die Stobber der Zabbe“ bis zum Chor „Flying Lips“ mit jungen Erwachsenen.

„Unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll weiter gehen, soll weiter blühen und gedeihen“, ist deshalb ein Wunsch, den nicht nur die Vorsitzende des Sängerbundes, Daniela Petzinger, und ihr Stellvertreter und Chef der Karnevalsabteilung „Die Zabbe“, Andreas Eder, hegen. Auch Seckenheims Fasnachtsprinzenpaar „Angelina I. von Transport & Verkehr“ und „Alexander II. von der Zabbe-Bar“ wünschen sich, die Freude an Gesang und Musik dem Nachwuchs zugänglich zu machen.

Deshalb haben beide in der zurückliegenden Kampagne dieses Thema immer wieder betont und für die wichtige Arbeit in diesem Segment des Sängerbundes gesammelt. Dass es am Ende närrisch aufgerundete 3.111 Euro geworden sind, „damit haben wir nicht gerechnet und sind sehr, sehr dankbar dafür“, betont das Narrenduo im Ruhestand. Wie wertvoll Nachwuchsarbeit ist, das wollten Angelina Jungkind und Alexander Schulz mit ihrer Initiative besonders unterstreichen, und Alexander weiß zudem genau wovon er spricht. Schließlich sang er selbst vor gar nicht so sehr langer Zeit bei Antje Geiter im Kinderchor und stand damals schon als „Stobber“ auf der Schloss-Bühne.