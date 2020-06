Hänssler: „Spatz in der Hand“

Andreas Hänssler ist keiner, der für eine besondere Verzagtheit bekannt wäre. Erfolgreicher Unternehmer, Betreiber des „Palü“ und Chef des zweitgrößten Sportvereins in Mannheim, ist er selten um ein deutliches Wort verlegen, wenn es um eine gute Sache geht. Doch an jenem Nachmittag, da macht der Vorsitzende der TSG Seckenheim aus seiner Gemütslage keinen Hehl: „Ich bin echt verzweifelt“, bekennt er. Doch das Schmunzeln um den Mund herum, das diesem Satz folgt, zeigt: Aufgeben ist seine Sache nicht. So lädt er denn auch zu einem Pressegespräch, um den Standpunkt seines Vereins deutlich zu machen.

Anlass dazu gab es genug: In seiner jüngsten Sitzung am 12. Mai erteilte der Technische Ausschuss des Gemeinderates grünes Licht für die „Sportstättenkonzeption Seckenheim“, wie ihre offizielle Bezeichnung lautet (siehe Info-Box). Verbunden damit ist die Aufstellung der Bebauungspläne für die Otto-Bauder-Anlage und das Stem-Gelände.

„Derzeit prüft die Fachverwaltung, in welchem Umfang die Umsetzung von Sportstätten für die TSG Seckenheim auf dem Gelände möglich ist“, erläutert Stadt-Sprecher Leonhard Weiche dem „MM“: „In welcher Art und in welchem Umfang die Konversionsfläche insgesamt sportlichen Nutzungen zugeführt werden kann, wird in den nächsten Monaten zu klären sein.“ Parallel, so ergänzt Weiche, laufen die Gespräche der Stadt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die ja noch immer Eigentümerin dieses Geländes ist.

„Schon jetzt zu klein“

Das ist einer der Gründe, warum sich Andreas Hänssler ungeachtet der positiven Entwicklung weder euphorisch noch gar wunschlos glücklich zeigt: „Stem ist eben nicht ideal.“ Und damit meint er nicht die schon im Vorfeld umstrittene Nähe zur bestehenden Wohnbebauung oder die (noch) unzureichende Verkehrsanbindung. Nein, sein Hauptgrund ist: „Stem ist schon jetzt zu klein“, betont der TSG-Vorsitzende.

Und das hat Folgen: „Wir können dort nur wenig, vor allem unsere Zusatzangebote, unterbringen, etwa das Schwimmlehrbecken“, erläutert der Vorsitzende: „Die Flickschusterei bleibt.“ Wenig ändern wird sich also an der gegenwärtigen Zersplitterung auf 19 Standorte bis in den tiefen Süden nach Rheinau-Süd, manche davon mit geradezu kuriosen Rahmenbedingungen wie etwa der Waldsportplatz (siehe dazu separaten Bericht auf dieser Seite).

Nach wie vor hält Hänssler das Gelände bei den Schützen für ideal. „Dort ist genügend Platz, und die gesamte Infrastruktur ist bereits vorhanden“, begründet er. „Wenn ich über die Seckenheimer Gemarkung laufe oder fahre, fallen mir Flächen ins Auge, die günstiger wären als Stem.“ Aber ihm ist natürlich auch und vor allem eines bewusst: „Aktuell ist dies die einzige Variante, die für uns erreichbar ist. Sie ist der sprichwörtliche Spatz in der Hand.“

Und so hat der Verein bereits so manche innovative Idee dafür hervorgebracht. Die Nähe zum auf Stem ebenfalls geplanten „kleinteiligen Gewerbe“ lade dazu ein, dort ein physiotherapeutisches Angebot aufzulegen. Auch für die Trägerschaft einer Kindertagesstätte hat sich der Verein übrigens angeboten: „In Seckenheim besteht dafür großer Bedarf, und wir als Verein haben viele Kinder und das entsprechende Personal, das nur noch zusätzlich geschult werden müsste.“

Finanzierung noch ungeklärt

In dem Maße, wie sich das Projekt Stem – wenn auch nur sehr langsam – seiner Verwirklichung nähert, tritt eine andere Frage in den Vordergrund: die Finanzierung der dort zu errichtenden Sportstätten. Von fünf bis sieben Millionen Euro ist in der Diskussion die Rede. „Wir können das nicht schultern“, macht Hänssler klar: „Wir können zur Not unsere Halle beleihen, das bringt vielleicht eine Million, aber mehr nicht.“

Insofern sieht Hänssler hier die Stadt in der Pflicht: „Sport ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ Denkbar sei jedoch, dass der Verein als Bauherr auftritt: „Das würde ermöglichen, bei der konkreten Abwicklung des Projektes flexibler und damit billiger zu agieren.“

Zur Frage der Finanzierung fand vor mehreren Wochen ein Gespräch bei Oberbürgermeister Peter Kurz statt. In seinem Verlauf näherten sich die anfangs gegensätzlichen Standpunkte deutlich an. Nachdem die Verwaltungsvertreter zunächst dafür plädiert hätten, dass der Verein baut, sei man mit dem hoffnungsvollen Satz des OB auseinander gegangen: „Wir werden einen Weg finden.“ Das war vor Corona.

