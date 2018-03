Handwerkerraum zum 25. Geburtstag

Anzeige

Doch das dynamische Mitglied war nicht alleine. Die Arbeitsgruppe, zu der auch Erich Karl, Erwin Ohnemus, Harald Molzen, Robert Pawlick, Willi Pint, Norbert Schreck, Rudi Schornstheimer sowie Josef Dausch gehören, half unermüdlich mit. Bei den Holzarbeiten unterstützte Zimmermann Ansgar Fedel fachmännisch und Gründungsmitglied Raumausstattermeister Günther Seitz, verlegte mit der Museumsmannschaft die von ihm zur Verfügung gestellte Rolle Teppichboden. Viele weitere Seckenheimer und Handwerker brachten sich mit Ideen, Exponaten und Geldspenden ein und auch deutschlandweit standen Menschen aus verschiedenen Museen mit Rat und Tat zur Verfügung. Erika Fedel, die ihren Mann bei den Auswärtsfahren meist begleitete, sortierte, ordnete und reinigte die Ausstellungsstücke, die nicht nur aus Seckenheimer Handwerksbetrieben stammen, sondern auch auf Flohmärkten und im Internet erstanden wurden.

Nun wurde alles eingeräumt. Der Handwerkerraum zeigt das Schreiner-Handwerk, Sattler, Polsterer, Frisör, Schuhmacher und einen kleinen Milchladen. Mit viel Liebe zum Detail ist diese neue Abteilung entstanden. Der Milchladen zeigt beispielsweise eine funktionierende Milchpumpe. Firmenschilder erinnern an die Milchläden Bürgy und Obermeier. In der Schreinerwerkstatt steht nicht nur eine Hobelbank mit frischen Hobelspänen und einer Brotzeit in der Schublade, hier wird auch eine über 100 Jahre alte Kreissäge ausgestellt sowie zahlreiche Werkzeuge und Schrauben. Bei der Gestaltung hatte auch Gründungsmitglied und Schreinermeister Werner Senn gerne Pate gestanden. Unter der Regie von Innungsobermeister Salvatore Jaci entstand die Frisör-Abteilung. Neben zahlreichen Accessoires beeindrucken besonders ein Haarschneider mit Fußantrieb sowie die Kommode mit Waschbecken und Spiegel aus dem Jahr 1930.

Die Schuhmacherwerkstatt ist ebenfalls mit vielen Werkzeugen und Geräten ausgestattet. Ob Schuhmacher-Dreibock, Nagelkarussell oder Schusterlampe, alle Teile sind sehenswert. Gelegenheit dazu besteht bei freiem Eintritt jeden ersten Sonntag im Monat zwischen 15 und 18 Uhr. In dieser Zeit sind auch die anderen Ausstellungsräume geöffnet, so ist auch die restaurierte Turmuhr der evangelischen Kirche zu bestaunen sowie der Raum mit Exponaten aus dem Bankwesen. Alles Projekte, die ebenfalls in den letzten Jahren verwirklicht wurden. Für Gruppen können Sonderführungen unter Telefon 0621/47 43 48 vereinbart werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018