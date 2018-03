Heimatmuseum feiert 25-Jähriges

Anzeige

Das Seckenheimer Heimatmuseum in der Kloppenheimer Straße 20 feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen mit verschiedenen Ausstellungen, Vorträgen und Überraschungen. Am Sonntag, 4.März startet von 15 bis 18 Uhr ein Rückblick auf Ausstellungen der vergangenen Jahre. Gleichzeitig werden die neuen historischen Handwerkerabteilungen mit Schuhmacherwerkstatt, Milchladen, Schreinerei, Sattlerei, Polsterei und Frisör gezeigt.

All diese Abteilungen wurden mit viel Liebe zum Detail von Klaus Fedel und seinem „Rentnerteam“ zusammengetragen und eingerichtet. Da werden Erinnerungen wach, hervorgerufen auch vom Nachbau eines „Plumsklos“. Bis Dezember ist das Museum bei freiem Eintritt immer am ersten Sonntag des Monats von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Für Gruppen können auf Anfrage Sonderführungen vereinbart werden. hat