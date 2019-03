Heimatmuseum sucht Lewin-Fotos

Am Dienstag, 26. März wird um 11.50 Uhr in der Offenburger Straße 23 ein Stolperstein verlegt. Er erinnert an Sigmund Lewin. Der bekannte Seckenheimer Fotograf wurde gemeinsam mit anderen Seckenheimern jüdischen Glaubens am 10. November 1938 zunächst nach Dachau verschleppt. Noch einmal wurde er Anfang 1945 verhaftet, nach Theresienstadt deportiert und überlebte das Konzentrationslager. Er kehrte nach Seckenheim zurück und verstarb hier Ende der 1950-er Jahre. Doch nicht nur der Gedenkstein soll an ihn erinnern. In etlichen Seckenheimer Haushalten müsste es von ihm erstellte Photographien geben. Das Heimatmuseum will diese kopieren, archivieren und gegebenenfalls ausstellen. Wer ein Lewin-Foto besitzt, kann sich mit Traudel Gersbach (Telefon 0621/47 43 48) oder Ralf Lottermann (Telefon 0621/47 30 10) in Verbindung setzen. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019