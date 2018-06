Heute beginnt das Straßenfest

Anzeige

Heute und morgen wird in Seckenheim das Straßenfest gefeiert. Am heutigen Samstag, 16. Juni, sind ab 14 Uhr die Stände auf der Festmeile, beginnend am Rathaus, geöffnet. Um 15 Uhr fällt der offizielle Startschuss an der Festbühne vor der Waaghalle. Die Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) lädt ein in die Scheunen, Höfe und Zelte in Seckenheims Ortsteil „Hunsarigg“. Ein buntes Programm auf der Festbühne vor der Waaghalle wird die Besucher erfreuen. Hier bildet am Samstagabend die Gruppe „Good Times ” den musikalischen Höhepunkt.

Programm auf der Bühne

Der Familiensonntag, 17. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst. Es ist Tradition, dass dann überall Mittagstisch zu familiären Preisen angeboten wird. Am Nachmittag dominiert auf der Bühne das beliebte Familienprogramm. Zwischen den Ständen finden sich Kinderaktionen und Flohmarktstände, überwiegend von Kindern betrieben. hat