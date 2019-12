„Hilfe, Licht und Wärme – das ist Weihnachten“

Bevor in den einzelnen Kirchengemeinden Weihnachten gefeiert wird, haben die Erlösergemeinde Seckenheim, die Immanuelgemeinde Pfingstberg, die Versöhnungsgemeinde Rheinau, die Martinsgemeinde Rheinau-Süd und die Johannes-Calvin-Gemeinde Friedrichsfeld zu einem Waldgottesdienst eingeladen.

Der Gottesdienst an der Rotlochhütte im Dossenwald zog etliche Besucher an. Nicht nur wegen des stimmungsvollen Ambientes, sondern auch, weil die Mädchen und Jungen aus der Kindertagessstätte „Rasselbande“ die Geschichte „Die vier Lichter des Hirten Simon“ in Szene setzten.

Der Posaunenchor der Erlöserkirche übernahm unter der Leitung von Kantor Wolfgang Schaller gewohnt souverän die musikalische Gestaltung und begleitete die Weihnachtslieder der Gemeinde. Diakonin Claudia Krüger begrüßte zuvor die Gemeindemitglieder aus allen fünf Gemeinden.

Zusammen mit Pfarrer Michael Jäck aus Friedrichsfeld, mit der Diakonin der Kooperationsgemeinden, Margott Maier, und Pfarrer Hansjörg Jörger von der Immanuelgemeinde stellte sie das „Licht“ in den Mittelpunkt des Gottesdiensts. So sangen auch alle gemeinsam während den Fürbitten „Tragt in die Welt nun ein Licht“.

Um Lichter ging es auch in der Geschichte um Simon: Der neunjährige Hirte hütet Schafe und kümmert sich um ein Lamm. Als er einschläft, läuft das kleine Lamm weg und Simon muss es wieder finden. Mit vier Lichtern zieht er in der Dunkelheit los und traf auf einen Dieb, einen verletzten Wolf und einen Bettler. Obwohl keiner dem kleinen Simon helfen konnten, das Lamm zu finden, schenkt er jedem eine Laterne, die Licht und Wärme spenden soll. Mit seiner letzten Laterne kommt er endlich an einen Stall, wo das kleine Lamm bereits auf ihn wartet.

Begleitung auf der Gitarre

Hilfe, genauso wie Licht und Wärme, „das ist Weihnachten“, fasste es Diakonin Claudia Krüger zusammen. Sie bedankte sich bei den jungen Akteuren für ihr „Krippenspiel“ , ehe sie das Lied „Bald schon ist Weihnachten“ anstimmte. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Ehemann und Pfarrer Helmut Krüger, der die Gitarre spielte.

Nach dem Segen ließen sich die Besucher in der Dämmerung und am knisternden Lagerfeuer bei guten Gesprächen noch Glühwein und Punsch sowie von den Gemeindemitgliedern mitgebrachtes Weihnachtsgebäck schmecken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019