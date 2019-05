Historische Bilder gesucht

Das Traditionshaus „Kaiserhof“ in der Offenburger Straße soll wieder optisch der Entstehungszeit, also dem Jugendstil angenähert werden, insbesondere die Saalfenster und die straßenseitige Eingangstür. Dafür bittet die Familie Brandt um Mithilfe. Wer Bilder des ursprünglichen Zustandes hat, der ist angesprochen. Die Originale der Bilder werden selbstverständlich bei den Eigentümern verbleiben, es werden nur digitale Kopien davon gefertigt. Wer entsprechende Bilder zur Verfügung stellen könnte, meldet sich bitte bei Familie Brandt unter 0171/998 19 49 oder wendet sich an Kaiserhof@mail.de . hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019