Höfer: „Nagel war ein Hammer“

2010 verschlug es den Gemeindediakon Klaus Nagel und seine Frau Monika aus dem Schwarzwaldort Schiltach in das ebenso idyllische Odenwalddörfchen Altenbach. Schnell gewann er mit dem ihm eigenen Humor und seiner Geradlinigkeit die Herzen der Altenbacher.

So fiel es bei der Verabschiedung am Sonntag seinen Schäfchen nicht leicht, ihren geschätzten Hirten ziehen zu lassen – nicht in eine andere Gemeinde, sondern in den Ruhestand, den er zum Bedauern vieler Gemeindemitglieder nicht in Altenbach verleben wird, sondern in Strümpfelbach im Remstal. „Ich möchte nun mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Enkelkindern verbringen – mit einem Wort: Ich möchte das Leben noch genießen.“

Meisterstück Kirchenrenovation

Großes hat er in seiner Amtszeit in der kleinen Gemeinde bewegt. Sein größtes Projekt ist der komplette Umbau und die Renovierung der Kirche, die er zu einem Glanzstück wurde, und er war federführend bei der Benennung der Kirche. Auch seine Predigten hatten es in sich. Er ging keiner Konfrontation aus dem Weg, übte Kritik an der Politik und scheute auch Tabuthemen nicht.

Bei der Verabschiedung fasste Bürgermeister Hansjörg Höfer sein Wirken passend zusammen: „Nagel war immer ein Hammer“. Er dankte ihm für die Zusammenarbeit und erzählte von ihrer ersten Zusammenkunft vor neun Jahren. „Da habe ich gedacht, was ist das wohl für ein Mann, der aus dem Schwarzwald kommt.“ Auch von seinem Dialekt sei er überrascht gewesen. Doch schnell habe sich eine konstruktive Zusammenarbeit entwickelt.

Gerührt nahm der scheidende Diakon auch die Wünsche der Schüler der Altenbacher Grundschule entgegen, die ihm ein Ständchen brachten. „Ich habe vieler dieser Kinder getauft“, erinnert er sich.

In einer kreativen Inszenierung in Form eines Dialogs brachten Pfarrerin Suse Best und ihr Amtskollege Kieren Jäschke Nagels Wirken in der Gemeinde mit Augenzwinkern auf den Punkt, indem sie ihn als „Alleskönner“ und „geilen Typen“ charakterisierten. Diese Bezeichnungen standen auch auf einem Schild und wurden abwechselnd gezeigt.

Noch bevor er Nagel persönlich kennenlernen durfte, sei ihm der Ruf als „Skandal-Nagel“ vorweggeeilt, feixte Pfarrer Jäschke. Er habe Nagel aber als einen „Spieler kreativer Ideen“ im Bezug auf seine Kinder- und Jugendarbeit kennen und schätzen gelernt. „Er hat seine Meinung immer klar zum Ausdruck gebracht“. Pfarrerin Suse Best schätzt an ihm besonders, dass er Dinge beim Namen nennt und sich auch nicht scheue, zu provozieren. Sie nannte ihn einen „Mann mit Prinzipien“.

Zur Erinnerung an sein Wirken in der Weinstadt überreichte die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Franziska Mersi, als Symbol für seine geleistete Arbeit einen Rebstock mit dem Wunsch, „er möge wachsen, gedeihen und Früchte tragen“. Kirchengemeinderätin Renate Schmitt hob in ihren Grußworten Nagels Energie und seine Herzlichkeit hervor und dankte für die großartige Vollendung der Kirchenrenovation.

Umtrunk vor der Kirche

Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller entpflichtete ihn aus seinem Dienst in den Ruhestand – jedoch nicht, ohne seine wertvolle und konstruktive Arbeit sowie die seiner Frau innerhalb seiner Gemeinde hervorzuheben: „Beide haben Großes für die Gemeinde geleistet, doch vieles blieb auch im Verborgenen“. Das Ehepaar Nagel sei „ein Glücksfall für die Gemeinde“ gewesen, hätten beide doch Hand in Hand gewirkt.

Im Anschluss an die Feierlichkeit waren alle Gäste zu einem Umtrunk vor der Kirche eingeladen. Am Sonntag, 25. August, wird Nagel zum letzten Mal in Altenbach und Schriesheim Gottesdienste halten.

