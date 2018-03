Hölzerne Schachtel als Kiosk: Bauwerk kostet 300 000 Euro

Anzeige

Anspruchsvolle Architektur, die durchaus ihren Preis hat. Mit 300 000 Euro gibt die RNV als Bauherr die Kosten des Projektes an. Diesen Betrag teilen sich RNV und Stadt. Der Verkehrsbetrieb finanziert den Kiosk, die Stadt übernimmt den Ausbau des behindertengerechten öffentlichen WCs.

Der Kiosk liegt innerhalb der Wendeschleife des Busbahnhofs. Von außen wirkt der Bau wie eine Schachtel, seine homogene Fassadenbekleidung aus großflächigen Lärchenholzplatten prägt den Anblick. „Von der Struktur und Ausrichtung her greift die Konzeption des neuen Gebäudes die Richtung der diagonal angeordneten Stellplätze des Bussteigs auf“, erläutern die Architekten. Entsprechend ist die Haltestellenüberdachung mit integrierter Sitzbank und Fahrkartenautomat parallel zum Bussteig angeordnet. „Der Kiosk öffnet sich mit seinen charakteristischen und öffentlich relevanten Funktionen sowohl zum Rathausvorplatz als auch zur Seckenheimer Hauptstraße hin“, erläutern die Planer weiter.

L-förmige Theke

Im Innern des Verkaufsraums entsteht eine L-förmige Theke. Sie präsentiert sich nach Darstellung der Architekten „großzügig und mit guter Übersicht zum Verkaufsraum und zum Außenraum“. Eingangsbereich und Außenbereich des Straßenverkaufs seien komfortabel überdacht. Alle untergeordneten Funktionen befänden sich in der rückwärtigen Nebenraumzone. Das Behinderten-WC und der Müllraum sind separat von außen zugänglich.

Um die Toilette gab es zuletzt Anfang März bei der Vorstellung der Pläne Diskussionen. Denn die öffentliche Bedürfnisanstalt soll nur in der Zeit von 5 bis 22 Uhr zugänglich sein, in der Nacht dagegen geschlossen bleiben. „Der Betrieb fällt in die Zuständigkeit der Stadt“, wehrte RNV-Projektleiter die Kritik aus den Reihen von Bezirks- und Stadträten ab. Rein technisch seien ausgedehntere Zeiten kein Problem. Behinderte haben mit einem eigenen speziellen Schlüssel ohnehin rund um die Uhr Zugang zum WC.

In den Baukörper des Kiosks sind neben der Haltestellenüberdachung auch Sitzbank, Fahrkartenautomat und eine Theke für den Straßenverkauf integriert. Das RNV-Logo wird im Gegensatz zu einem früheren Entwurf nicht riesig über die komplette Fassade verlaufen, sondern deutlich kleiner ausfallen. „Durch die robuste Bauweise genügt das Gebäude den Anforderungen an die Langlebigkeit/Nachhaltigkeit und an den Schutz vor Vandalismus“, versprechen die Planer. Ob das tatsächlich so ist, wird sich ab Ende April in der Praxis zeigen.

Info: Infos zum Projekt: http://bit.ly/2DxiVdk

