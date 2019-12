Hohe Kunst – ganz ohne Instrumente

Es war der Abend des vierten Adventssonntages, als der Seckenheimer Singkreis zum traditionellen A cappella-Konzert in den Altarraum der gut besuchten St. Aegidius-Kirche einzog. Unter der Leitung von Wolfram Sauer erklangen adventliche Werke, brillant von den zehn Herren und gut zwei Dutzend Frauen vorgetragen. Neben dem Singkreis wirkte an dem Programm das Flöten-Ensemble „Flaute cantabile“ in der Besetzung Josephine Janicki, Christina Klose, Claudia Stein und Ellen Weinel mit.

Unter dem vollen Geläute der St. Aegidiuskirche begannen die Sängerinnen und Sänger das mehrstimmige geistliche Konzert. Sie sagen Andreas Hammerschmidts „Machet die Tore weit“ klar und präzise. Das folgende Adventslied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, in der Fassung von Jakob Praetorius, wusste mit dem strahlenden, eindrucksvoll vorgetragenen „Gloria sei dir gesungen“ stimmungsvoll zu überzeugen, wie auch „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ von Bruder Michael Praetorius, der auch „Gläub‘ge Seel‘, schau dein Herr und König will kommen“ komponierte.

Eindrucksvolles Repertoire

Der Chor setzte die andächtige Stunde mit dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy fort. Der gab in „Lasset uns frohlocken“ den klaren Hinweis „Es nahet der Heiland“, eindringlich unterstrichen durch den gut disponierten Chor und dessen Sänger. Bereichert und unterteilt wurde das Konzert durch das Blockflöten-Quartett „Flaute cantabile“ aus Feudenheim.

Das eindrucksvolle Blockflötenrepertoire bestand aus den neun Adventsmotetten von Joseph Gabriel Rheinberger, zunächst wurden die Abschnitte „Rorate coeli“, „Prope es Dominus“ und „Ex Soin“ sowie später „Ad te levavi“ und „Qui sedes, Domine, super Cherubim“ gespielt. Dazwischen setzte das Quartett das „Angelus ad pastores ait“ sowohl von Hans Leo Hassler als auch von Andrea Gabrieli um. Die passend ausgewählten Stücke waren sowohl verbindende wie anspruchsvoll eigenständige Konzertelemente.

Fünfstimmige Motette

Der Singkreis lieferte nach weiteren Chorwerken von Osiander, Raselius und Johann Sebastian Bach ein Werk von Johann Eccard. Dessen fünfstimmigen Motette „Übers Gebirg‘ Maria geht“ war der Höhepunkt des Konzerts. Es folgte Heinrich Schütz mit dem anspruchsvollen „Verleih uns Frieden“, ehe der Chor die begeisterten Zuhörer mit Georg Friedrich Händels strahlendem „Tochter Zion, freue dich“ in die Nacht geleitete.

Wolfram Sauer konnte während des gesamten Auftritts auf die sicheren Stimmen und auf das wohldosierte Volumen des Singkreises bauen, der für das ganze Konzert mit anhaltendem Beifall reich belohnt wurde.

