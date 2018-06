„Hunsarigg“ wird zur Festmeile

Anzeige

Der Familiensonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst an der Waaghalle samt Posaunenchor der Erlöserkirche und dem Ersten Seckenheimer Pop Ensemble ESPE. Ab 13 Uhr greifen „2relax“ in die Saiten, dann geht es Schlag auf Schlag mit dem TSG Sport-Mix und Zumba, Rope Skipping sowie Showakrobatik, dann der Kinderladen Seebärchen mit Musik und Tanz, ehe um 16 Uhr die Verlosung des Straßenfest-Gewinnspiels den Festausklang an den Ständen einleitet. Zur Mitfinazierung des Festes werden am IG-Infostand sowie an weiteren Ständen leuchtende Fan-Broschen zum Preis von zwei Euro angeboten. Zur Auswahl stehen ein Fußball, eine Deutschlandfahne, ein WM-Pokal und ein Trikot. Die Leucht-Broschen sind ab sofort bis 15. Juni in der BDS-Geschäftsstelle, Seckenheimer Hauptstraße 129 bis 131 bei GroSe Immobilien erhältlich. Dann gibt es noch eine tolle Verlosung. Die Teilnahmezettel gibt es am IG-Infostand neben der Bühne. Hier kann der ausgefüllte Laufzettel auch wieder abgegeben werden.

Wer mit seinem Teilnahmeschein in die Lostrommel will, muss fünf unterschiedliche Stempel sammeln. Erhältlich sind diese beim Besuch des Badischen Rennvereins, des Bund der Selbständigen, beim Heimatmuseum, dem Sängerbund, der TSG, der CDU und der SPD.

Die Teilnahmezettel werden am Sonntag um 16 Uhr verlost. Als Hauptgewinn winkt eine Ballonfahrt für zwei Personen. Aus Sicherheitsgründen beträgt das Mindestalter für Mitflieger zwölf Jahre. Es gibt aber weitere hochwertige Sachpreise und diverse Gutscheine zu gewinnen, zur Verfügung gestellt von der Seckenheimer Geschäftswelt. Gewinner müssen bei der Verlosung persönlich anwesend sein, um ihren Gewinn an der Waaghalle in Empfang zu nehmen.

Was gibt es noch? Kinderkarussell und Kinderschminken, Flohmarktstände, Kunsthandwerk, Tombola, Ponyreiten sowie Streichelzoo am Neckar und noch viel mehr. hat

