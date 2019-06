„Habe ich nicht eine tolle Enkelin?“ schwärmt Gert Lottermann, als er beim Gespräch des „MM“ mit ihr vorbeischaut. Der 79-Jährige ist als früherer Volksbank-Vorstand und Vereinsaktiver selbst eine bekannte Persönlichkeit in Seckenheim. Aber wenn er in diesen Tagen auf sie blickt, dann ist er so richtig voll des Stolzes. Die derart Gelobte reagiert amüsiert: Nina Wellenreuther, 22 Jahre, am 26. Mai in den Gemeinderat der Stadt Mannheim gewählt.

Aber natürlich ist auch sie selbst glücklich: „Ich habe mich mega gefreut, als ich davon erfahren habe“, bekennt sie. Und das ist am Dienstag nach der Wahl der Fall – für sie eine Überraschung. Denn am Wahlabend, nach dem Stimmzettelergebnis, ist von zwölf grünen Sitzen die Rede: „Doch ich hatte ja Platz 13.“

Erst nach Auszählung der kumulierten und panaschierten Stimmen steht fest: Nina Wellenreuther ist doch drin. Grünen-Spitzenkandidatin Melis Sekmen ruft sie an ihrem Arbeitsplatz an und gratuliert, obwohl mit ihr ja per Du, augenzwinkernd förmlich: „Herzlichen Glückwunsch, Frau Stadträtin!“

Bundestagswahl rüttelt wach

Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, der Höhepunkt eines noch eher kurzen Engagements in der Politik erreicht. Doch für Politik interessiert sie sich schon früh. „Bei uns zu Hause war das oft ein Thema“, berichtet Wellenreuther. „Meine Großeltern verkörpern in sich die Große Koalition“, schmunzelt sie. Während ihre Mutter den Grünen zuneigt.

„Doch das ist nicht der Grund, warum ich zu den Grünen gestoßen bin“, versichert Nina Wellenreuther. Es ist eine eigenständige Entscheidung. Und diese erfolgt nach der Bundestagswahl 2017. Damals ziehen die Grünen – wie weit scheint das heute weg! – als kleinste Fraktion in den Bundestag ein, die AfD führt die Opposition an. „Ich fand es ganz schlimm, dass eine Partei mit solchen Ideen so stark ist“, bekennt sie.

So tritt sie den Grünen bei und engagiert sich im Arbeitskreis Europa: „Dieses Thema ist für mich ein Herzensanliegen“, bekennt sie. Doch von den großen Fragen der Außenpolitik kehrt sie bald an die Basis politischen Wirkens zurück: In ihrem Heimatstadtteil Seckenheim ist der frei gewordene Posten ihrer Partei im Bezirksbeirat zu besetzen. Melis Sekmen fragt Nina Wellenreuther, und sie sagt zu. Doch es dauert bis zu ihrer formellen Bestätigung. Einstweilen verfolgt sie die Bezirksbeiratssitzungen von den Zuschauerplätzen aus. Vom Sitzungsleiter, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel, wird sie in ihr Amt eingeführt – am 22. Mai, vier Tage vor ihrer Wahl in den Gemeinderat.

Und gleich in ihrer ersten Wortmeldung lässt sie aufhorchen. Der Bau eines neuen Mobilfunkturms steht auf der Tagesordnung – und löst im Gremium allgemeine Empörung aus. Nicht bei Nina Wellenreuther: „Es ist auch ein Standortfaktor, kein Funkloch zu haben“, sagt sie.

Sie hat ihren eigenen Kopf. Und sie ist konsequent. Dazu gibt es eine schöne Szene aus dem Wahlkampf: Wellenreuther steht am Rathaus und wirbt an ihrem Stand für das grüne Konzept einer Mobilität mit möglichst wenig Individualverkehr. „Haben Sie denn kein Auto?“, geht sie ein Mann an. „Nein“, antwortet die Kandidatin. „Das ist doch eine Lüge“, zieht der Mann von dannen. Doch es stimmt: „Aus Seckenheim ist man mit dem ÖPNV gut angebunden“, sagt sie: „Sowohl nach Mannheim als auch nach Heidelberg.“

Schon im Wahlkampf informiert sich Wellenreuther über die Gemeinderatsarbeit. Als Zuschauerin verfolgt sie Sitzungen im Stadthaus und stellt fest: „Das Niveau der Diskussion ist sehr gut“, urteilt sie.

Im Rat kümmert sie sich künftig natürlich um Seckenheim und Friedrichsfeld – gemeinsam mit Marianne Seitz von der CDU. „Ich kenne sie schon, seit ich Kind war“, berichtet Wellenreuther. Inhaltlich interessiert sie Sport und Umwelt. Und damit sind wir beim derzeit heißesten Thema vor Ort, einem Sportareal auf dem Stem-Gelände. „Das ist eigentlich eine gute Idee“, meint sie. Jedenfalls besser als der Riedweg, der neu versiegelt würde. Nötig sei ein Ausgleich mit den Anwohnern.

Und wie steht sie zum Standort des Zabbe-Brunnens? „Ich habe, ehrlich gesagt, keine enge emotionale Beziehung zu der Skulptur“, bekennt sie: „Aber ich sehe, dass dies vielen Bürgern sehr wichtig ist.“ So sei auch hier ein Ausgleich nötig.

Viel Arbeit, die man in der Öffentlichkeit nicht sieht, aber mit dem Beruf in Einklang gebracht werden muss – die kommt nun auf sie zu, dessen ist sie sich bewusst. Wenn sie am 23. Juli von Oberbürgermeister Peter Kurz vereidigt wird, beginnt ein neuer Abschnitt ihres Lebens.

