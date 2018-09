IG-Sitzung und Preisverleihung

Vertreter aller Mitglieder der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) sind zur turnusgemäßen Herbstsitzung am Mittwoch, 17. Oktober, um 19 Uhr in das Horst-Schroff-Senioren-Pflegezentrum eingeladen. Im Saal im Untergeschoss wird zu Beginn die Auszeichnung „Aktiv für Seckenheim“ an die Gruppe der Ehrenamtlichen des Pflegezentrums übergeben.

Direkt im Anschluss beginnt dadie IG-Herbstsitzung mit einem Bericht des Vorstandes, es geht nochmals um die Zukunft des Straßenfestes, um Termine und Verschiedenes. Die Resttermine 2018 und alle bekannten Termine 2019 der einzelnen Vereine, Kirchen, Gruppen und Organisationen sollen bis spätestens 10. Oktober an nicole.kreusel@t-online.de gemailt werden. Zur Herbstsitzung und zur Verleihung der Auszeichnung sind alle Mitgliedsvereine und auch Gäste willkommen. hat

Info: Internet: www.ig-seckenheim.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.10.2018