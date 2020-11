Ihr Herz hängt am Verein

Seckenheim.Die Handballerinnen der TSG Seckenheim hatten sich für die neue Saison so viel vorgenommen: Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Oberliga wollten sie zeigen, dass das eine Jahr in der Badenliga ein einmaliger Ausrutscher war. Doch jetzt bleibt die TSG in den Startlöchern stecken, nach zwei Auswärtsniederlagen bei favorisierten Gegnern in Leinfelden-Echterdingen (22:26) und Steißlingen (22:27) liegt die Runde auf Eis und es steht in den Sternen, wann die Seckenheimerinnen das nächste Mal am Ball sein werden.

„Situation für alle gleich“

„Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr nicht mehr spielen, nachdem auch schon der Badische Handball-Verband die Runde bis 31. Dezember ausgesetzt hat“, erklärt Laura Kettling, Sportliche Leiterin der Oberliga-Mannschaft und Abteilungsleiterin der TSG. Als vergangene Woche die Oberligisten von „Handball Baden-Württemberg“ gefragt wurden, wie sie zur aktuellen Situation des Sports in der Pandemie stehen, gab Kettling diese Frage an ihr Team weiter: „Die Einstimmigkeit hat mich dann doch überrascht“, gibt sie zu: „Alle haben gesagt, dass sie es unverantwortlich halten, derzeit Kontaktsport zu betreiben.“

Dass die Handball-Abteilung der TSG Seckenheim bislang gut durch die Corona-Krise gekommen ist, sieht Kettling im Zusammenhalt des Vereins begründet: „Wir haben ein sehr gutes Orga-Team, das auch in der Sponsorenbetreuung sehr aktiv ist“, erläutert sie. Aber der neuerliche Lockdown, auch wenn er nicht so hart ausfällt wie im Frühjahr, sieht die Abteilungsleiterin dann schon als Belastung: „Jetzt müssen wir schauen, wie wir die nächste Zeit ohne weitere Einnahmen gut bewältigen.“ Dass die Corona-Pandemie und damit der fehlende Trainings- und Spielbetrieb auf die Mitgliederzahlen Auswirkungen haben wird, das will Kettling inzwischen auch nicht mehr ausschließen: „Im Aktivenbereich wird das nichts ausmachen, aber in der Jugend muss man schon befürchten, dass einige Spieler, die noch nicht fest mit dem Handball verbunden sind und vielleicht erst seit einem Jahr spielen, auch wieder schneller abspringen.“

In Zeiten, in denen selbst „alte Hasen“ in Sportvereinen ins Schlingern geraten, behält die erst 20-jährige Abteilungsleiterin kühlen Kopf. „Die Situation ist doch für alle gleich, nämlich für alle neu“, sieht Kettling hier keine Vorteile für erfahrene Funktionäre. Eine Blaupause, wie man mit einer Pandemie umgeht, hat schließlich niemand in der Schublade. Aber Kettling, die nach dem verletzungsbedingten Aus ihrer eigenen aktiven Karriere schnell in die Funktionärslaufbahn hineingerutscht ist, zeigt sich auch in der Krise als echte Teamplayerin. Sie befindet sich im regen Austausch mit ihren Mitstreitern aus der Abteilungsleitung und des Stammvereins und natürlich mit Damen-Trainer Siggi Oetzel. „Wir können das nur gemeinsam stemmen“, ist das Credo Kettlings, die seit ihrem vierten Lebensjahr bei der TSG ist und vor ihrer Handball-Zeit im Leistungsturnen war: „Dort habe ich sehr viel gelernt in Sachen Teamgeist und Disziplin“, erinnert sie sich gerne zurück und betont: „Mein Herz hängt am Verein und daher war die Funktionärsrolle fast logisch.“

Dass sie meist jünger als ihre Gesprächspartner in Verein und Verband ist, macht Kettling heute nichts mehr aus: „Am Anfang war das schon noch etwas anders. Da hatte ich schon manchmal Probleme, mich durchzusetzen“, erinnert sie sich auch an die Zeit nach dem Abstieg des Frauenteams in die Badenliga, als sie mit den Spielerinnen die Gespräche führen musste, ob sie weitermachen. Und dann standen auch die Trainerverhandlungen an. „Ich bin damals mit 16 Jahren als Spielerin in die Damenmannschaft gekommen, war immer das Küken und dann war ich auf einmal diejenige, die Verhandlungen führen musste“, blickt die Seckenheimerin auf die Anfänge ihrer eigentlich unfreiwilligen Funktionärskarriere zurück. Gerne hätte sie schließlich weiter selbst gespielt, doch eine hartnäckige Verletzung an der rechten Hand beendete die Karriere: „Ich musste mich entscheiden: Weiter Handballspielen oder zukünftig ohne Probleme schreiben zu können. Schließlich hat die Vernunft gesiegt“, so Kettling.

Für die nähere Zukunft hofft sie, dass ihre TSG weiter weitestgehend von Corona-Infektionen verschont bleibt und dass im neuen Jahr sich die Situation entspannt und man zu einem geregelten Trainingsbetrieb unter Hygieneregeln zurückkommen kann. „Ohne Handball“, gibt sie zu, „fehlt uns schon etwas. Aber auch wenn wir alle gerne spielen und trainieren: Die Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen.“

