Im Mai kommen die Bagger

In wenigen Wochen geht es los. Dann starten auf dem knapp zehn Hektar großen Gelände der ehemaligen Hammonds-Barracks im Süden Seckenheims die Erschließungsarbeiten für ein neues Wohnquartier. Im Jahre 2022 könnten die ersten Neubürger einziehen, am Ende hier bis zu 1000 Menschen leben.

Der Weg bis hierher war schwierig: Bereits 2011 hatten die Amerikaner die von ihnen seit Kriegsende genutzte ehemalige Wehrmachtskaserne freigegeben. Danach gab die Bundeswehr den Großteil des von ihr genutzten Geländes zurück.

2015 kam die Flüchtlingskrise dazwischen, die eine Belegung erforderte und den Planungsprozess unterbrach. 2017 waren die Gebäude wieder frei, es konnte weitergehen. Im Dezember billigte der Gemeinderat einstimmig den Bebauungsplan.

Eigentümerin des Grundstücks ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA); diese wird es daher auch erschließen und vermarkten. „Alle Leitungen werden neu verlegt“, berichtet BImA-Projektmanagerin Martina Block. Das betrifft etwa Glasfaserkabel für schnelles Internet. Energietechnisch versorgt wird das Gebiet durch Fernwärme. Auch der Straßenzuschnitt wird sich ändern. Erleichtert wird das alles dadurch, dass hier – im Gegensatz zu manch anderen Konversionsflächen – keine Bodenbelastungen zu entsorgen sind.

Die Verlegung der Leitungen erfolgt jedoch erst nach der „Baufeldfreimachung“ des Geländes, wie es im Fachjargon heißt; sie wird etwa im Mai beginnen. Das bedeutet: Gebäude, die nicht erhalten werden sollen, werden abgerissen. Das betrifft vor allem die Turnhalle der Amis und die angrenzenden Gebäude sowie die beiden Blöcke am äußersten Rande des Geländes.

Mehrere Gebäude sollen bleiben

Ein Teil der Bausubstanz soll als Referenz an die Geschichte des Areals bewusst erhalten bleiben: drei Blöcke direkt an der Seckenheimer Hauptstraße und vor allem das noch unversehrt erhaltene frühere Stabsgebäude der Amerikaner; das Erdgeschoss ist für Gastronomie vorgesehen – möglicherweise mit Außenbewirtung auf der Terrasse.

Um die 400 Wohneinheiten werden zur Verfügung stehen, davon 80 in Einfamilienhäusern (etwa 35 als freistehende und 45 als Reihenhäuser). 316 Wohnungen bestehen in Mehrfamilienhäusern. Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates, wonach 30 Prozent preisgünstigen Wohnraum enthalten müssen, sind davon etwa 100 Einheiten für einen Mietpreis von maximal 7,50 Euro vorgesehen. Sie sollen in den drei erhalten bleibenden Blöcken entlang der Hauptstraße und angrenzenden Neubauten ausgewiesen werden. Die Einfamilienhäuser entstehen im Süden des Areals, also auf dem Gelände um die jetzige Sporthalle.

Auf dem ehemaligen Exerzierplatz wird sich die 6600 Quadratmeter umfassende „grüne Lunge“ für das Wohnquartier erstrecken. Die jetzt hier stehenden Bäume, vor allem Silber- und Winterlinden sowie Rosskastanien, bleiben fast alle erhalten. Im gesamten Quartier werden 140 Bäume neu gesetzt.

Auch für die soziale Infrastruktur ist gesorgt. Auf dem Gelände des heutigen Bundeswehr-Karrierecenters wird nach dessen Räumung – nicht vor 2022 – ein Supermarkt gebaut. Und der gilt nicht nur für die Versorgung der Neubürger, sondern auch für die Umgebung als wertvoll, weshalb die Seckenheimer ihn bereits erwarten. Bewusst direkt am Rande der „grünen Mitte“ wiederum ist eine Kindertagesstätte vorgesehen. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist durch zwei Haltestellen gewährleistet.

Straßennamen noch gesucht

Noch nicht entschieden sind die Straßennamen in dem Areal, das von den Amerikanern 1948 nach dem US-Gefreiten Robert Hammonds benannt wurde, der wenige Tage vor Kriegsende gefallen war. Der Historische Verein hat örtliche Akteure der 1848er Revolution vorgeschlagen, andere wünschen sich – unter bewusster Aufnahme der langen militärischen Nutzung – Friedensaktivisten als Namenspatrone. Aber das ist Sache der Stadt, deren Gemeinderat darüber entscheiden muss.

Wohl Ende des Jahres beginnt die Vermarktung der Grundstücke, der Quadratmeterpreis steht noch nicht fest. Martina Block ist zuversichtlich – und zufrieden mit der Planung: „Historischer Bestand und Neubauten, Mehr- und Einfamilienhäuser, hochwertige Einzelgrundstücke und preisgünstige Wohnflächen – in jeder Beziehung eine breite und ausgewogene Mischung.“

Info: Zur Geschichte der Kasernen: bit.ly/Zeitreise-Hammonds

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019