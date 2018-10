„Immer da, wenn sie gebraucht werden“

Seit 2003 wird die Auszeichnung „Aktiv für Seckenheim“ vergeben. In diesem Jahr erhielten den Staffelstab die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Horst Schroff SeniorenPflegezentrum (SPZ). Bei der Feier im Gartengeschoss der Einrichtung freute sich IG-Chef Jürgen Zink, in diesem Jahr wieder einen würdigen Preisträger gefunden zu haben, der sich um Seckenheim verdient gemacht und mit seiner Arbeit positive Auswirkungen auf die Bürger habe.

Das SPZ gibt es nun seit 13 Jahren. Längst ist die Einrichtung ein fester Bestandteil der Seckenheimer Gemeinschaft geworden. Neben zahlreichen hausinternen Aktivitäten für die Bewohner stellt das Heim sogar den Maibaum für ganz Seckenheim auf. Die rund 100 Heimbewohner werden nicht nur vom Fachpersonal begleitet. Wenn Feste und besondere Aktivitäten anstehen, werden weitere Helfer benötigt. Dann sind sie da, die über 40 ehrenamtlichen Männer und Frauen, die mit den Senioren singen, tanzen, sie bewirten, einfach Aufgaben übernehmen, die gerade anfallen. Diese Helfer sind überall dort zur Stelle, wo sie gerade gebraucht werden.

„Ich kann mich auf euch verlassen, herzlichen Dank dafür“, zeigte sich Heimleiterin Dagmar Hinterberger stolz und dankbar, nicht nur für die jahrelange Unterstützung, sondern auch für die Ehrung an diesem Abend. Eine Frau der ersten Stunde ist Bärbel Stephan, die nun stellvertretend für alle ihre Mitstreiter den Preis in Empfang nehmen durfte. Ralf Busch vom Förderverein historisches Seckenheim freute sich als letztjähriger Preisträger, den Staffelstab an das Team der Ehrenamtlichen, darunter auch Monsignore Horst Schroff, weitergeben zu können. Der Staffelstab soll Symbol für die Verbindung der Gruppierungen untereinander sein und wird von Jahr zu Jahr weitergereicht. sane

