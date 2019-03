Immer mehr Jüngere kommen

Die Armut in Mannheim ist ungebrochen, deshalb will auch die St. Aegidiusgemeinde Seckenheim nach der Vesperkirche in Mannheim ein Angebot für Wohnsitzlose und andere Menschen in Not machen. Einmal jährlich können die Bedürftigen im katholischen Gemeindezentrum ganz parktische Hilfe erfahren und werden zu einem Mittagessen eingeladen.

Neben der warmen Mahlzeit steht auch der Ort der Begegnung im Mittelpunkt. Seit mittlerweile 30 Jahren findet dieses Obdachlosen-Essen in St. Clara statt, seit nunmehr zehn Jahren unter Leitung von Roswitha Falkenberg. Die engagierte Seckenheimerin hat viele Verbindungen und so kann sie sich auf die Unterstützung von rund dreißig Helferinnen und Helfer aus Freundeskreis und Gemeinde verlassen.

Ihr und dem Team ist aufgefallen, dass von Jahr zu Jahr mehr und immer jüngere Menschen das Angebot annehmen. Und so reichten die rund 180 hergerichteten Plätze im Gemeindesaal nicht aus. Doch schnell wurden weitere Stühle und Gedecke besorgt, so dass am Ende alle einen Platz an der großen Tafel gefunden haben. Also rund 200 Gäste aus ganz Mannheim und Umgebung fanden teils zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr den Weg nach Seckenheim und ließen sich das von Familie Friedel gekochte Essen schmecken.

Nach einer Suppe mit Einlage, standen Schweinebraten, Nudeln, Kartoffelgratin und Gemüse auf dem Speiseplan. Eine Nachspeise rundete das Mahl ab. Doch bevor das Essen serviert wurde, begrüßte Pfarrer Markus Miles die Besucher und sprach das Tischgebet. Der Seelsorger nutze auch die Gelegenheit mit den obdachlosen und bedürftigen Frauen und Männer, die oft durch Krankheit und persönliche Schicksalsschläge in eine soziale Schieflage geraten sind, ins Gespräch zu kommen.

Zum Abschluss des Nachmittags wurde auch Kaffee und Kuchen angeboten. Die selbst gebackene Kuchen und Torten wurden von Gemeindemitgliedern der Seelsorgeeinheit zur Verfügung gestellt. Nach dem warmen Essen nahmen die Gäste gerne auch noch Proviant-Pakete mit Obst, Wurst, Eiern und Käse sowie Hygieneartikeln mit.

Kleidung verteilt

Roswitha Falkenberg freute sich über den gelungenen, reibungslosen Ablauf des Benefizessens und bedankte sich bei allen Helfern und den zahlreichen Spendern, darunter etliche Seckenheimer Gewerbetreibende, die mit Geldspenden einen großen Teil der Lebensmitteleinkäufe finanzierten.

Erstmals hatten sich auch Mitarbeiter aus der Kleiderkammer des Roten Kreuzes Seckenheim eingebracht und etliche gut erhaltene Kleidungsstücke dabei. Aus dem großen Fundus konnten sich die Bedürftigen passende Teile aussuchen. Ein Mann aus der Neckarstadt lobte diese Aktion als willkommene Ergänzung.

Bei diesem Essen zeigten sich die Männer und Frauen für die Unterstützung dankbar und dankten den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich seit Jahren uneigennützig bei dieser Aktion beteiligen. Sie freuten sich auch, als sie hörten, dass durch eine bereits zugesagte Spende von 1000 Euro, das Fortführen dieser Aktion im nächsten Jahr gesichert sein soll.

