„Immer wieder neue Ideen“

Antje Geiter führt seit 20 Jahren Kinder zur Musik. © trinkaus

Dietrich Edinger kann stolz sein. Er hatte Antje Geiter 1998 den Kinderchor übergeben, weil er der noch jungen Musikerin dessen Leitung zutraute. Immerhin kannte er sie schon als Sängerin im Kinderchor und im Vocal-Ensemble Ladenburg. Inzwischen hat Geiter mit den jüngsten Sängerbündlern in Seckenheim etliche Projekte gemeistert, ob „Pipi Langstrumpf“, „Das Märchen vom dicken, fetten Pfannkuchen“ oder Rolf Zuckowskis Kindermusical „Der kleine Tag“. Und der Rückblick auf ihre 20-jährige Tätigkeit als Chorleiterin für den Nachwuchs des Sängerbundes fällt noch sehr viel umfangreicher aus.

Die Vorsitzende des Sängerbunds 1865, Daniela Petzinger, bekennt: „Ohne sie gäbe es weder den Musikgarten noch die ,Flying lips’. Sie engagiert sich auch ehrenamtlich sehr für den Sängerbund, sorgt immer für neue Ideen und hält unsre Jugendabteilung damit am Laufen. Sie ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil im Sängerbund.“

Auch Zabbe-Präsident Andreas Eder weiß, was er an Antje Geiter hat: „Auf der Prunksitzung sind die Stobber vun de Zabbe fester Bestandteil, auch die Flying Lips machen ihre Sache dort sehr gut, und ich finde es super, dass diese Truppe Lokalkolorit auf die Bühne bringt. Das alles geht aber nur, wenn das jemand in die Hand nimmt und koordiniert.“ Das macht Antje Geiter seit nun 20 Jahren sehr erfolgreich.

Begonnen hat die musikalische Karriere des Multitalents im Alter von drei Jahren in der Musikschule Ladenburg bei Siegrun Eggers. Sie lernte Blockflöte bei Helmut Baumer, dem heutigen Chef der Musikschule, und nahm dort auch Klavierunterricht. Von 1986 an sang sie zehn Jahre im Kinderchor des Liederkranz Ladenburg und leitete schon als Jugendliche zusammen mit Pfarrer Häring den Kindermusikkreis der St. Galluskirche.

Noch heute sorgt sie dort für das Krippenspiel an Heiligabend. Sie singt beim kabarettistischen Frauenchor Heidelberg, schloss die Ausbildung zum Musikmentor beim Badischen Sängerbund und die Chorleiterausbildung dort ab und übernahm dann eben 1998 den Kinderchor in Seckenheim. Fünf Jahre leitete sie den Chor „Friends of Music“ in Altenbach, und 2009 übernahm die Mutter von zwei Söhnen die „New Generation“ Sandhofen.

Daneben forcierte sie ihre Ausbildung zur Musikgartenlehrerin und belegte Kurse, zuletzt das Seminar „Unter 7 über 70 – Kinder und Senioren singen gemeinsam“. Die gelernte Malerin und geprüfte Winzerin gründete die Ladenburger Essigmanufaktur, war zehn Jahre LSV-Handballerin und absolvierte eine Ausbildung im Sportmanagement. Bei der Heinrich-Vetter-Stiftung ist sie seit 2015 als Sozialkoordinatorin tätig. hat

