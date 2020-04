Immer wieder renoviert

Wer sich in Seckenheim auskennt, müsste den Ort bereits nach wenigen Zeilen des gestrigen „MM“-Osterrätsels erkannt haben. Das Gebäude, um das es ging, ist das Alte Rathaus in Seckenheim. Es ist eines der Wahrzeichen des Stadtteils. Heute befinden sich hier nach Angaben der Stadt eine Außenstelle der Stadtbücherei Mannheim sowie Räume der Arbeiterwohlfahrt und vom Jugend-Rot-Kreuz. Das Gebäude ist also kein Rathaus mehr, aber für die Bürger des Stadtteils immer noch von großer Bedeutung.

Seine Lage könnte zentraler nicht sein. Die Straßenbahnlinie 5, die unter anderem Mannheim und Heidelberg miteinander verbindet, führt an dem Gebäude vorbei. Zahlreiche Buslinien haben – wie im Rätseltext erwähnt – ihre Station in unmittelbarer Nachbarschaft des Alten Rathauses. So kommt dem Platz rund um das Gebäude eine Bedeutung zu, die über den Stadtteil Seckenheim hinaus reicht, werden dadurch doch wichtige Anschlussverbindungen in benachbarte Stadtteile geschaffen.

Doch das Alte Rathaus war nicht immer dieses glänzende, markante und stolze Gebäude, wie es das heute ist. Wie Stefan Seitz in seinem Beitrag zum Sammelband „1250 Jahre Seckenheim“ schreibt, musste das Gebäude bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert saniert werden – zu einer Zeit, als es noch gar nicht so lange stand. In einem Baugutachten des Heidelberger Oberamtes hieß es unter anderem, die oberen Fensterrahmen seien „durchgängig verfaulet“. 1793 wurden die Fenster dann erneuert, der Rest des Gebäudes – der sich auch nicht gerade in einem guten Zustand befand – folgte 1800. Im 19. Jahrhundert nahm das Alte Rathaus dann langsam die Größe an, die man heute von ihm kennt. In den späten 1820er-Jahren bekam das Gebäude seinen Anbau, schreibt Seitz in seinem Aufsatz. 1899 wurde das Rathaus noch weiter ausgebaut – für die Gemeindeverwaltung, die auch für den Ortsteil Rheinau zuständig war.

Seckenheim wurde im Jahr 1930 eingemeindet. „Mit der Eingemeindung [...] verlor das Rathaus seine ursprüngliche Funktion“, heißt es in der Chronik Seckenheims. Nach dem Auszug von Gemeindesekretariat und Polizei in den 1960er- und 1970er-Jahren stand das Gebäude leer und gab kein schönes Bild ab, was auch diese Zeitung in ihren Artikeln immer wieder aufgriff.

1975 einigte man sich auf eine Sanierung des Alten Rathauses, ein abriss konnte also verhindert werden. Beim Umbau kam auch Geld von der Stadtverwaltung und der Bundesregierung. Nur zwei Jahre später feierte man den Abschluss der Arbeiten. Doch die Freude währte nicht lange. Um die Jahrtausendwende zeigte sich der schlechte Zustand des Gebäudes besonders – Probleme mit der Dachkonstruktion, der WC-Anlage und Vandalismus sorgten immer wieder für Unmut.

Da kam die Gründung des Fördervereins Altes Rathaus genau richtig. Durch den unermüdlichen Einsatz der Aktiven wurden Spenden gesammelt, Veranstaltungen ausgerichtet und so die Aufmerksamkeit immer wieder auf dieses Thema gelenkt. Doch der Weg zur Sanierung war lang, wie Stefan Seitz in seinem Aufsatz ausführt. Erst im November 2006 begannen die Renovierungsarbeiten.

„Nahezu alle Räume und Bauteile wurden erneuert, dazu gehören Dachstuhl, Fassade, Fenster, Türen, Wand- und Bodenbeläge sowie die sanitären Anlagen. Insbesondere wurden auch Brandschutzdefizite beseitigt“, schreibt die Stadt Mannheim auf ihrer Internetseite. 2009 hatten die Einwohner ihr Rathaus im alten Glanz wieder, der Umbau kostete rund eine Million Euro. Er gehörte zur Sanierungsmaßnahme „Seckenheim Zentrum“, die mit Städtebaufördermitteln in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro bezuschusst wurde.

Neben der Sanierung des Alten Rathauses wurden auch die Seckenheimer Hauptstraße und die Planken umgestaltet. Alles in allem flossen dafür nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 4,8 Millionen Euro nach Seckenheim.

