In den ersten drei Monaten ist im Ortsteil einiges los

Im Rahmen der letzten IG-Versammlung wurden auch die bisher bekannten IG-Termine für das Jahr 2018 zugänglich gemacht. Bisher sind folgende Termine bis Ostern bekannt, es werden aber gewiss noch etliche Hauptversammlungen hinzukommen:

Januar 2019: 1. Fahnenhissung der Zabbe,7. um 11:11 Uhr, Neujahrsempfang IG im Vereinshaus und 16 Uhr Siedlerverein im Siedlerheim, 9. VdK Neujahrsempfang in VR Bank, 12. JamSession im Palü-Keller Badischer Hof, 14. Um 11 Uhr Verleihung Blümmel-Ehrenorden und 18 Uhr Konzert Consonanza- und Espe-Chor, 16. Handarbeitstreff Café Catze, 17. Vernissage im SPZ, 20. Kfd-Frauenfrühstück in St. Clara, 21. Prunksitzung Zabbe, 26. Dankabend St. Clara, 27. Winterfeier Siedler, 27. Mittagsbläserkonzert vor Rathaus, 27./28. Bläsertage, 28. Frühstücken im Café Catze, 31. Kfd-Frauengottesdienst in St. Aegidius.

Februar: 1. Kfd-Treffen St. Aegidius, 2. Vortrag Bildungswerk in St.Clara, 2. Närrische Singstunde im Vereinshaus, 3. Konzert Böttcher/Krüger in Erlöserkirche, 3. Palü, 7. Seniorenfastnacht SPZ, 7. kfd Treff in St. Clara, 10. Oldie-Party in St. Clara, 12. Frozzelkommers, 12. TSG-Kinderfasching und Zabbe-Rosenmontagsball, 16. und 23. Palü, 25. Obdachlosenessen St. Clara und Konzert der Männergesangsvereine aus Neckarhausen in St. Aegidius, 28. Kfd-Frauengottesdienst.

März: 2. Weltgebetstag der Frauen von St. Aegidius und Erlösergemeinde, 9. Blustspendeaktion DRK und Hauptversammlung Männergesangverein sowie JamSession, 10. Tag der offenen Tür der Seckenheimschule und Orgelkonzert in St. Aegidius, 14. kfd Treff in St. Clara, 17. Zweiter Tag der offenen Tür in Seckenheimschule, 23. Palü, 24. Schälrippchen im Siedlerheim, 25. Konfirmandenprüfung und Frauen-Vitalbrunch in St. Clara, 28. Kfd-Frauengottesdienst, 30. Fischessen am Karfreitag beim Bootsplatz. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018