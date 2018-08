In der Theorie läuft alles besser

Wenn im WC des Kiosk in Seckenheim der Notfallknopf gedrückt wird, dann öffnet sich die Tür derzeit automatisch. Künftig soll der Alarm an eine dauerhaft besetzte Stelle weitergeleitet werden, teilt die Stadt auf Anfrage mit: „Dadurch kann per Nutzung des Notrufschalters rund um die Uhr und unabhängig Hilfe angefordert werden.“

Doch noch ist das alles graue Theorie. Der Fachbereich Bau- und –Immobilienmanagement plant laut städtischem Pressesprecher Jan Krasko aktuell für mehrere öffentliche Toilettenanlagen eine Aufschaltung des Notrufsystems auf einen Dienstleister. Derzeit würden die vertraglichen und organisatorischen Voraussetzungen geprüft sowie die technische Vorbereitung für die Aufschaltung der Notrufsysteme geschaffen. Bis die Systeme installiert seien und die vertraglichen Regelungen griffen, könnten die öffentlichen Toilettenanlagen während der Öffnungszeiten genutzt werden, also am Kiosk in Seckenheim tagsüber von 6 bis 22 Uhr.

Das erweiterte Notrufsysteme werde voraussichtlich bis Ende des Jahres zum Einsatz kommen, heißt es von der Stadt Mannheim weiter. „Über die genauen Kosten können wir erst nach den Gesprächen mit den Dienstleistern eine Auskunft geben“, schreibt Sprecher Krasko abschließend. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018