„In The Ghetto“ erklingt im Hunsrück

Eigene Akzente gesetzt

In der Besetzung mit Piano, Gitarre, Schlagzeug und Gesang spielten die Jungs um Bassist, Reginald Blümmel nicht nur einfach Elvis-Titel, sie setzten bei ihren Interpretationen von unvergessenen Elvis-Presley-Hits im besonderen Ambiente des „Prinz Max“ durchaus eigene Akzente. Es ist die ehrliche, handgemachte Musik, die hier beliebt ist und die „Cooligans“ haben sie drauf. Das kam alles sehr gut an und erspielte sich verdient viel, sehr viel Beifall und Zugaben.

Wer übrigens diese Atmosphäre im laufenden Jahr ebenfalls miterleben möchte, der kann „M-Town-Groove“ am 9. Juni, „The Greyhounds“ am 21. Juli, „Blueshotel“ am 8. September und „WolfsVoice & PianoReich“ am 12. Dezember, dann sicherlich in der Gaststube, jeweils ab 19 Uhr bei freiem Eintritt erleben. Und ganz bestimmt werden die Wirtsleute Rita Biegel-Weber und Heinz Biegel auch zum Seckenheimer Straßenfest, am Samstag, 16. Juni, ihren musikalischen Beitrag leisten, das ist Ehrensache. hat

Info: Infos online: https://www.prinz-max.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.05.2018