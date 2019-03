Infostand bringt Nachwuchs

„2018 war ein erfolgreiches Jahr“, resümierte der Vorsitzende des VdK Seckenheim bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes in der „Turnhalle“. Bei den zwölf Monatsversammlungen, zwei Ausflügen und Veranstaltungen wie dem beliebten Weißwurstessen konnte Wolfgang Wernet nach eigenen Angaben stets etliche interessierte Mitglieder begrüßen. Beim Informationsstand auf dem Seckenheimer Straßenfest konnte der Sozialverband zehn neue Mitglieder werben, so dass sich deren Zahl auf 325 zum 31.12.2018 stabilisiert hat. Das jüngste Mitglied ist vergangenen Sommer mit zwölf Jahren beigetreten, das älteste schaut auf 101 Lebensjahre.

„Der Ortsverein Seckenheim ist sehr aktiv, dank eines agilen Vorstands“, sagte später Willi Pint. „Tatsächlich schätzen VdK-Freunde aus Nachbar- und Vororten die gute Arbeit in Seckenheim und sind ganz bewusst hier Mitglied“, stellte Wernet nicht ohne Stolz fest. Daher wolle man das Jahr 2019 so ähnlich gestalten wie das abgelaufene, mit Vorträgen, Beratung sowie den bekannten und beliebten Veranstaltungen. Auch beim Straßenfest werde man trotz des materiellen und personellen Aufwands wieder mit einem Infostand präsent sein. In diesem Zusammenhang dankte Wernet VdK-Mitglied Willi Pint, der nicht nur Jahrzehnte für die Organisation des Seckenheimer Straßenfestes verantwortlich war. Den Kassenbericht von Ute Eisler hatte Pint mit Erich Kopp geprüft. Da es keinerlei Beanstandungen gab, erfolgte die Entlastung einstimmig. Bei den anstehenden Wahlen konnte der vakante Posten des stellvertretenden Vorsitzenden besetzt werden. Ihn nimmt jetzt Linda Benkel ein. Die Wahlen erfolgten allesamt einstimmig. hat

