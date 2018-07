Ins Zentrum des Stadtteils!

Anzeige

Den Brunnen auf nicht absehbare Zeit im Depot versauern zu lassen, das erscheint völlig unvertretbar. Ähnliches gilt für die Idee, mit seinem Bau zu beginnen, bevor die Bundeswehr ihr Ge-bäude direkt daneben zurückgibt; denn das würde bedeuten, dass er auf Jahre inmitten einer Großbaustelle steht. Damit wäre er ebenso abgeschrieben wie auf dem Kapellenplatz, der zu sehr am Rande des Ortskerns liegt.

Der Standort vor dem Schloss dagegen hat was. Doch wenn man dem Argument von dessen Befürwortern folgt, dies sei näher am Ortsgeschehen – warum dann nicht gleich richtig ins Zentrum? Am Ende führt wohl kein Weg an der Erkenntnis vorbei: Der Brunnen ist eher historisches Monument als Wasserspiel. Und als solches gehört er ins Herz von Seckenheim: auf die Planken!

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018