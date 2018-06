Italienischer Abend hilft Ministranten

Anzeige

Zur Internationalen Wallfahrt der Ministranten nach Rom werden sich 16 Ministrantinnen und Ministranten aus der Seelsorgeeinheit zusammen mit Pfarrer Markus Miles vom 29. Juli bis 4. August aufmachen. Bevor es jedoch losgeht, laden die Ministranten zum kulinarisch-italienischen Abend am Samstag, 30. Juni ein.

Bei einem dreigängigen Menü aus der italienischen Küche sowie entsprechenden Getränken, von den Jugendlichen zubereitet, soll aus dem Erlös des Abends die Reisekasse zur Finanzierung von Eintritten und Mahlzeiten vor Ort gefüllt werden.

Anmeldung bis 24. Juni

Wer am Samstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Michael in Neckarhausen dabei sein will, der mögen sich gegen einen Kostenbeitrag von 25 Euro in einem der Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit bis zum 24. Juni anmelden. Getränkekosten gehen separat. Die Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt und eine entsprechende Vorbereitung nötig ist. hat