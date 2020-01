Jam-Session zum Jahresbeginn

Auch im neuen Jahr gehen die beliebten Jam-Sessions im Palü-Keller, in der Seckenheimer Hauptstraße 114, weiter. Musiker Michael Kehres hat über 30 Jahre Bühnenerfahrung und spielte bereits in verschiedenen Bands, derzeit gehört er zur Besetzung bei der Party-Band Pus@h.

Am Freitag, 10. Januar tritt er als Special Guest um 20 Uhr im Keller des Badischen Hofes auf. Nicht nur er: Die erste Jam-Session zum Jahresauftakt ist als bunter, musikalischer Abend geplant, den der Künstler gemeinsam mit seinen Freunden gestalten will. Zu diesem Anlass haben sich zahlreiche interessante Musiker angekündigt, die nach dem Auftritt von Kehres für einen abwechslungsreichen Abend und für jede Menge Stimmung im Publikum sorgen werden. Der Eintritt an diesem Abend ist frei. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020