Am Freitag, 7. Juni, steigt ab 20 Uhr bei freiem Eintritt die 65. JamSession. Im Palü-Keller, Seckenheimer Hauptstraße 114, treten zunächst als Special Guests die „Ten Strings“ auf. Das sind 45 bis 60 Minuten handgemachte Musik des Trios mit Songs von John Mellencamp bis Johnny Cash, von The Eagles bis Kings of Leon.

Danach haben sich wieder interessante Musikerinnen und Musiker angesagt. Die Besucher dürfen sich auf eine unterhaltsame JamSession freuen. Bei dieser JamSession wird für die Arbeitstherapeutische Werkstätte Mannheim (ATW) gesammelt. Schon ab 18.30 Uhr werden im Keller Speisen und Getränke serviert. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019