Jazz-Trio spielt im Palü

Anzeige

Der Jazzpianist und Musikredakteur des SWR, Frieder Berlin, führt mit seinem Trio durch die Jahrzehnte des Jazz. Angefangen beim Ragtime über Dixieland, Boogie und Swing bis zu BeBop, Cooljazz, Bossa Nova ud Modern Jazz, also bis zur heutigen Form dieser Musik. Der Bandleader und Pianist der SWR-Band erzählt kleine Geschichten und Anekdoten dazu, wissenswerte und erstaunliche aber auch skurrile. Die Songs sind Klassiker, die jeder kennt, aber auch eigene Stücke, virtuos dargeboten oder in gefühlvollen Interpretationen. Für den Abend mit Frieder Berlin (Piano), Hansi Schuller (Bass) und Peter Schmidt (Drums), am Freitag, 13. April, um 20 Uhr im Palü Seckenheim, gibt es noch wenige Karten online. hat

Info: Tickets unter www.palue-mannheim.de