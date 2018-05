Jubiläen und andere Feste

Anzeige

Auf der jüngsten Sitzung der Interessengemeinschaft der Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) wurde auf die Termine bis Jahresende aufmerksam gemacht (Auszug:)

Juni: 1. Kabarett-Vorstellung im Palü. 3. Heimatmuseum Frühschoppen, 4. Friedensgebet und Historischer Verein, 7. Mifü-Treffen im Pfarrzentrum, 8. Pferderennen, 13. Kfd-Treff im Pfarrzentrum, 14. 6. Lesung Heimatmuseum, 16. und 17. Seckenheimer Straßenfest, 23. Kinderagenda, Heimatmuseum, 24. Martinstag der Seelsorgeeinheit auf der Pferderennbahn, 24. Johannis-Gottesdienst in Erlöserkirche und Orgelkonzert in St. Aegidius, 27. Frauengottesdienst in St. Aegidius.

Juli: 1. Gottesdienst der Erlösergemeinde auf der Pferderennbahn, 2. Friedensgebet, 5. Kinderagenda im Heimatmuseum und Mifü-Treffen im Pfarrzentrum, 6. Sommerfest im SPZ und JamSession im Palü-Keller, 11. Kfd-Treff im Pfarrzentrum, 15. Kindermusical in Erlöserkirche, 21. Fitnessnacht der TSG, 22. Katholischer Bazar im Pfarrzentrum, 25. Frauengottesdienst in St. Aegidius, 28. Sommerfest MGV-Liedertafel.