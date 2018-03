Jubiläumsabend der Roten mit „schwarzer Null“ beendet

Anzeige

Evi Korta-Petry bleibt Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Seckenheim. Bei der Hauptversammlung in der AWO-Begegnungsstätte bestätigten sie die Mitglieder ebenso wie ihre beiden Stellvertreter Ralph Waibel und Peter Bauer ohne Gegenstimme im Amt.

Mehr als ein Viertel der 80 Mitglieder des Ortsvereins lauschten dem Bericht der Vorsitzenden. Sie erinnerte an den Jahresauftakt mit der Begrüßung von neuen Mitgliedern. Zehn waren es 2017 ,weitere acht traten 2018 bei. Mit Blick auf die gemeinsame Winterfeier mit AWO und Naturfreunden konstatierte sie, dass die SPD im Ort gut integriert sei. Dies belegt auch die seit über einem Jahrzehnt konstante Teilnahme an der Friedensdemonstration zum 1. Mai in Seckenheim. Außerdem lobte Evi Korta-Petry die Übernahme des Standdienstes beim Mannheimer Maimarkt, das Engagement beim Straßenfest und gemeinsam mit der AWO bei der Seckenheimer Kerwe. Höhepunkt im vergangenen Geschäftsjahr war die Feier „120 Jahre SPD Seckenheim“. Den vierten Wahlkampf in Folge habe man gut bewältigt.

In seinem Kassenbericht legte Jürgen Wohlfart dar, dass zum Jubiläumsabend Ralph Waibel das Büffet und Miguel Herce den Wein zur Verfügung gestellt hätten, so dass die Bilanz mit einem schwarzen Null schloss. Dennoch wurden bei diesem Anlass die holen Grundkosten beim Straßenfest beklagt. Stadtrat Waibel bestätigte, dass man mit der Stadt Mannheim im Gespräch sei, die Kosten für Genehmigung, Beschilderung und so weiter für die Vororte einzugrenzen, um die vor Ort aktiven Vereine nicht noch zusätzlich zu belasten. Da die Revisoren Petra Fenske-Weise und Stefan Rohde mit der Kasse keinerlei Probleme hatten, wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet.