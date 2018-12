Junge Athletinnen zeigen sich topfit an den Geräten

Lange Zeit war der „Schloss-Pokal“ bei den Turnerinnen und Turnern der Region und darüber hinaus ein Begriff. Nach vierjähriger Pause ist es der TSG-Turnabteilung gelungen, wieder ein Schloss-Pokal-Turnen auszurichten, wobei der Schwerpunkt diesmal nicht auf Mannschaftsleistungen, sondern auf die einzelne Athletin gerichtet war.

So kämpften nicht Riegen um die Pokale, sondern Turnerinnen aus Söllingen, Grünstadt, Durlach, Mauer, Karlsruhe, Kaiserslautern, Hockenheim, Ladenburg, Leimen, Heidelberg und Seckenheim. Sie hatten die Chance sich am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden einen Pokal zu erturnen. Wer also beste turnerische und gymnastische Leistungen sehen wollte, der war im Schlosssaal genau richtig.

Organisator Rainer Kasper

Eine Bereicherung ist der amerikanische Verein „Gymfinity International“ aus Kaiserslautern. Darüber freuten sich auch die Turngau-Vorsitzende Petra Umminger, der Geschäftsführer Sportkreisjugend Michael Holzwarth, der Schülerturnwart Eric Ommert, die Kampfrichterverantwortliche Tanja Stephan und der Gaujugendleiter Thorsten Carl. „Einturnen für 15 Minuten“ erklärte Rainer Kasper. Der Organisator des Schloss-Pokal-Turnens kennt sich als ehemals aktiver Turner bestens aus, wickelte ebenso engagiert wie routiniert die Regularien ab. Anders sah es bei den Mädchen aus, die aufgeregt am jeweiligen Gerät testeten, ob alles so klappen kann, wie gedacht. Was die Mädchen und jungen Damen zeigten, das war je nach Leistungsklasse unterschiedlich, aber entsprechend immer erstklassig.

Salto vorwärts und rückwärts

Die Turnerinnen präsentieren sich dem interessierten Publikum und den Wertungsrichtern von der besten Seite. Ob Radwende, Freies Rad, Flick-Flack, Handstand mit und ohne Drehung, Standwaage, Spagat, gymnastische Sprungserien oder gar Salto vorwärts oder rückwärts mit und ohne Drehung, es gab höchst bewertete Fähigkeiten zu sehen. Stützübungen, verschiedene Schwünge, Außenquer- oder Grätschsitz und zum Abschluss der jeweiligen Aufgabe gar Kehre, Wende, Kreishocke, Salto mit und ohne Schraube und vieles mehr sahen die Besucher.

Klar, dass sich die TSG-Vorstandschaft über diese gelungene Fortsetzung des traditionsreichen Schloss-Pokals freute.

