KAB hat jetzt eine Doppelspitze

Birgit Tilg und Werner Seitz führen ab sofort gemeinsam die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Unterer Neckar. Bei der Hauptversammlung im Pfarrzentrum St. Clara wurden sie als satzungsgemäße Doppelspitze gewählt. Zur zweiten Vorsitzenden wurde allein Ingrid Dürrschmidt gewählt, da sich kein männlicher Kandidat für die laut Satzung ebenfalls mit Frau und Mann zu besetzende Funktion fand.

Die bisherige alleinige Vorsitzende Birgit Tilg hatte die Mitglieder eingangs begrüßt und an vielfältige Angebote der KAB erinnert. So habe im vergangen Jahr die Digitalisierung im Mittelpunkt gestanden. Es gab Vorträge und Diskussionsabende zu entsprechenden Veränderungen in der Welt und im Berufsleben mit Auswirkungen beispielsweise auf den Handel oder das Online-Banking. Industrie 4.0 war ebenso ein Thema wie der praktische Umgang mit PC, Smartphone oder Laptop für den Privathaushalt. Das Interesse an diesem Themenkomplex war groß, so dass er im laufenden Jahr fortgesetzt wird. Ferner erinnerte Tilg an „110 Jahre KAB Seckenheim“ mit Jubiläumsgottesdienst und Dokumentationsausstellung, die später auch noch in der Pfarrkirche zu sehen war.

In seinem Bericht legte Schatzmeister Michael Schöfer die KAB-Aktivitäten in Zahlen dar. Die Bilanz des Bankers schloss mit einem kleinen Plus ab. Die Kassenprüfung von Peter Goppert (Seckenheim) und Peter Henn (Neckarhausen) war ohne Beanstandung, der Vorstand wurde ohne Gegenstimme entlastet.