Kabarett trifft Kochtopf – eine gelungene Symbiose

Anzeige

Was die Palazzos dieser Welt seit Jahren, beispielsweise in einem Jugendstilzelt, mit Erfolg praktizieren, hat jetzt auch in Seckenheims Kleinkunstbühne „Palü“ Einzug gehalten, wobei hier sogar die besonders atmosphärische Kulisse eines einmaligen Jugendstilsaals zur Verfügung steht. Erstmals gingen hier Kultur und Kochkunst eine ebenso unterhaltsame wie auserlesene Zweckbeziehung ein.

Im Rahmen eines „Kurpfälzer Abends“ gab es für das ausverkaufte Haus das Zusammentreffen von Mundart-Kabarett, in Person des Weinheimers Franz Kain, und delikater Kochkunst des Seckenheimer Wirtes im Badischen Hof, Klaus-Peter Wamich. „Kabarett trifft Kochtopf“ war also keine Konfrontation, sondern eine gelungene Symbiose. „Wir haben das auch einmal ausprobiert und freuen uns über die großartige Resonanz“, strahlte Palü-Chef Andreas Hänssler.

Auch die sehr zufriedenen Gäste im unverwechselbaren Ambiente des historischen Saals mit seinen wunderschönen bunten Bleiglasfenstern, die 1895 von einem Karlsruher Künstler geschaffen wurden, waren begeistert von dieser schmackhaften und beschwingten Ergänzung des attraktiven und abwechslungsreichen Palü-Programms, für Augen, Ohren und jetzt auch für den Gaumen. Während sich Wamich mehrgängig mit Pfälzer Kleinigkeiten rund um das perfekte Bäckchen vom Landschwein, ergänzt um stimmende Getränke, Bestnoten für den Gaumen verdiente, sorgte Kain für die adäquate Auslastung der Lachmuskeln.