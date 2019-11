Kantaten erklingen in Erlöserkirche

Am Sonntag, 17. November, findet in der Erlöserkirche wieder eine kirchenmusikalische Veranstaltung statt. Im Rahmen des Mannheimer Buxtehude-Kantaten-Zyklus, einer Veranstaltungsreihe des Bezirkskantorates Mannheim, erklingen Kantaten von Dieterich Buxtehude. Ab 17 Uhr ist Buxtehudes „Also hat Gott die Welt geliebet“, „Schaffe in mir, Gott ein rein‘ Herz“ und mehr zu hören. Simone Egolf (Sopran) sowie das Ensemble für Kammermusik an der Erlöserkirche Seckenheim ist unter der Leitung von Wolfgang Schaller bei freiem Eintritt zu erleben. Pfarrer Helumt Krüger wird mehr als nur verbindende Worte sprechen.

Dieterich Buxtehude (1637 bis 1707) war von 1668 bis zu seinem Tod Organist an der Marienkirche in Lübeck. Er gilt als wichtigster Vertreter der sogenannten „Norddeutschen Orgelschule“. Seine Abendmusiken an St. Marien waren weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Dabei hatte er die Gelegenheit, neben seinen Orgelimprovisationen auch eigene Instrumental- und Vokalmusik aufzuführen und einem größeren Hörerkreis vorzustellen. hat

